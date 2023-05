Dans le monde en constante évolution de la cryptosphère, un nouvel acteur fait son apparition : PulseChain. Cette nouvelle blockchain arrive avec une proposition singulière : dupliquer l'état complet du réseau Ethereum et le transférer sur sa propre blockchain. Mais au-delà des promesses marketing, quels sont réellement les avantages et les défis de PulseChain ? Dans le paysage actuel des cryptomonnaies où la spéculation et la décentralisation se côtoient, la véritable valeur d'une blockchain est-elle dans sa capacité à innover, ou dans son utilité pour ses utilisateurs ? Ce sont les questions que nous explorerons à travers l'examen de PulseChain.

PulseChain : Une réplique parfaite d'Ethereum ?

Récemment dévoilée, PulseChain, une blockchain propulsant des contrats intelligents, a récemment fait sa grande entrée avec une proposition audacieuse. S'attaquant à un problème qui n'a cessé de hanter le leader en la matière, Ethereum, PulseChain cherche à optimiser l’utilisation des contrats intelligents en promettant un réseau plus évolutif. Nous nous retrouvons sur une énième solution se vantant de pouvoir remplir le trilemme des blockchains.

Pour être plus précis concernant Ethereum, au fil du temps, l'augmentation du nombre d'applications décentralisées (Dapps) exploitant son réseau a mis en évidence ses limites : coûts de transaction élevés et débit limité. Compte tenu de cette réalité, qui date depuis son lancement en 2015, il n'est pas surprenant que des solutions de blockchains plus "évolutives" soient apparues.

Au cours des dernières années, plusieurs projets sont entrés en scène avec leurs interprétations uniques d'une blockchain à contrat intelligent, chacun tentant de résoudre le problème de l'évolutivité à sa manière. Selon CoinMarketCap, il existe, à l’heure actuelle, plus de 150 blockchains proposant des solutions de contrats intelligents. Mais alors quelle proposition de valeur PulseChaine propose-t-elle ?

L'un des arguments de vente uniques de PulseChain est sa stratégie consistant à dupliquer l'état complet du réseau Ethereum et à transférer ces données sur sa propre blockchain. Il s'agit techniquement d'un hard fork d'Ethereum, car tous les contrats intelligents, adresses, clés privées et actifs liés à ces adresses sur Ethereum seraient copiés sur PulseChain, avec les mêmes paramètres d'accès. Autrement dit, ceux qui détenaient des actifs sur Ethereum avant l'avènement de PulseChain verraient leurs actifs répliqués sur PulseChain. À l'issue de ce processus de duplication, PulseChain fonctionnerait de manière autonome par rapport à Ethereum, guidée par les décisions de gouvernance des utilisateurs.

Selon les récits marketing de PulseChain, il s'agit du "plus grand largage de jetons (Airdrop)" jamais vu, ce qui vise à créer un buzz important autour du nouveau projet. C’est déjà mauvais signe quand l’argument marketing est la spéculation…

Live in a minute. https://t.co/QChamGVSzF — Richard Heart (@RichardHeartWin) February 16, 2022

PulseChain : une contrefaçon d'Ethereum ?

Cette approche de PulseChain soulève toutefois la question de la valeur réelle du processus de duplication. Pour Ethereum, une grande partie de sa valeur est liée à des connexions hors chaîne (off-chain) ou à des reconnaissances de dettes. Par exemple, les stablecoins de Tether (USDT) et de Circle (USDC) circulant dans les applications décentralisées d'Ethereum sont censées être garanties 1:1 par des dollars réels.

Sur la chaîne (on-chain), le bitcoin enveloppé (wBTC) émis par BitGO représente une reconnaissance de dette sur Ethereum pour un bitcoin réel sur la blockchain Bitcoin. Si les émetteurs de ces actifs venaient à manquer à leurs obligations d’une façon ou d’une autre, l'activité on-chain d'Ethereum connaîtrait probablement un déclin substantiel car les utilisateurs cesseraient de faire circuler leurs reconnaissances de dette, ce qui ferait rapidement perdre de la valeur à ces reconnaissances de dette.

Par conséquent, l'obstacle auquel PulseChain est confronté pour copier l'état d'Ethereum est clair : la duplication d'une reconnaissance de dette ne signifie pas la réplication de l'actif réel qui est dû. Pour que les reconnaissances de dette clonées par PulseChain aient de la valeur, et pour que PulseChain elle-même bénéficie de cette valeur, les émetteurs de reconnaissances de dette doivent considérer les copies de PulseChain comme les "vraies" reconnaissances de dette, et manquer à leurs obligations basées sur l'Ethereum. La probabilité que ce scénario se réalise semble incroyablement faible, en raison des répercussions juridiques et réputationnelles.

Pour ne rien arranger, un examen plus approfondi des mérites technologiques de PulseChain révèle un manque de nouveauté. Selon des informations tirées de son site web, PulseChain offre des vitesses de transaction plus rapides, un consensus basé sur la preuve d'enjeu (une caractéristique déjà adoptée par Ethereum) et des frais moins élevés. Un cocktail qu'a peu près toutes les blockchains ont proposé à leur lancement.

La combustion des frais, qui implique un modèle de jeton déflationniste, est mentionnée, mais il ne s'agit pas, là non plus, d'une idée novatrice dans la cryptosphère. En revanche, un signal d'alarme notable est l'absence de Whitepaper et de Litepaper, un standard incontournable dans l'écosystème des cryptomonnaies pour démontrer la transparence et la crédibilité technologique sous-jacente.

D'une manière générale, l'importance à long terme de PulseChain peut sembler douteuse, surtout si l'on considère la pléthore de blockchains qui existent déjà et qui promettent des solutions uniques d’optimisation. Tout en sachant qu’une majorité d'entre elles ont eu du mal à trouver un créneau durable.

Néanmoins, le cas de PulseChain sert de rappel poignant concernant l'essence sous-jacente de la valeur des crypto-monnaies : l'utilité. La valeur des crypto-monnaies découle de l'utilité qu'elles apportent à leurs utilisateurs.

PulseChain : un rappel de l'utilisation des cryptomonnaies

Pour simplifier, la valeur d'une crypto découle de la satisfaction des besoins spécifiques des utilisateurs. Dans le paysage économique des cryptomonnaies, les pièces numériques visant à fonctionner comme de l'argent doivent exceller dans la fourniture d'utilités monétaires. Sinon, de manière globale, les gens peuvent utiliser et utiliseront des monnaies fiduciaires émises par les banques centrales à la place.

Les seuls segments de l'écosystème crypto qui sont techniquement indépendants de cette pression de centralisation sont les monnaies numériques qui visent à fonctionner comme des systèmes monétaires autonomes, tels que Bitcoin ou Litecoin entre autres. Techniquement, les actifs sous-jacents de ces blockchains (BTC et LTC) n'incluent pas la responsabilité d'entités tierces centralisées. Toutefois, lorsqu'ils sont intégrés à des blockchains de contrats intelligents, souvent pour permettre la spéculation sur la chaîne, ils prennent généralement la forme de reconnaissances de dettes (comme le wBTC), réintroduisant ainsi l'élément de centralisation.

Cette centralisation met en évidence un décalage entre l'état actuel des cryptomonnaies et leur vision initiale de décentralisation. Les stablecoins jouent un rôle central dans les blockchains de contrats intelligents, car ils fournissent une unité de compte basée sur le fiat, essentielle pour les pertes et profits réalisés. Cependant, cette dépendance à l'égard des stablecoins introduit un élément de centralisation qui contredit l'idée de décentralisation des cryptomonnaies. Pour l'instant, aucun stablecoin décentralisé n'a réussi à s'imposer comme référence dans l'écosystème des cryptomonnaies.

De leur côté, les blockchains de contrats intelligents doivent favoriser un environnement propice à des applications de contrats intelligents bénéfiques pour les utilisateurs. Et pour l’instant, qu’on le veuille ou non, l'écosystème crypto repose en grande partie sur la spéculation du prix des jetons et les rendements qui y sont associés, bien que les applications liées à la finance décentralisée (DeFi) et aux jeux vidéo prennent de plus en plus de poids.

Malgré le caractère potentiellement distinctif de la pile technologique de PulseChain (qui, à l'inspection, ne semble pas évident), elle est confrontée à un défi de taille pour capter les liquidités sur un marché dominé par les blockchains de contrats intelligents déjà en place. À ce stade, les effets de réseau bien établis de ces blockchains existantes sont probablement trop forts pour un nouveau venu, surtout s'il ne dispose pas d'améliorations significatives en matière d'évolutivité.