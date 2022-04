Purdue demande à une cour d'appel sceptique de rétablir la protection de Sackler contre les poursuites judiciaires liées aux opioïdes.

Un membre du panel de trois juges de la Cour d'appel du 2e circuit des États-Unis entendant les arguments oraux de la présentation de Purdue a décrit les précédents cités comme "un navire fragile".

Purdue a besoin que la cour ravive le bouclier juridique afin de mener à bien son plan de sortie de faillite.

Le plan prévoit 6 milliards de dollars - apportés par les Sackler en échange de la protection juridique - pour régler des milliers de poursuites contre la société pour avoir prétendument alimenté une épidémie nationale d'opioïdes.

L'Office of the U.S. Trustee, une branche du ministère de la Justice qui joue le rôle de chien de garde dans les cas de faillite, devait encore présenter ses arguments vendredi contre la réactivation du bouclier juridique.