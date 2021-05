PwC Pricewaterhousecoopers International : Rapport annuel sur le secteur minier de la Colombie-Britannique

Vancouver (C.-B.) - 26 mai 2021 - Malgré un revirement de tendance positif au deuxième semestre de 2020, les minières de la Colombie-Britannique ont enregistré des résultats en demi-teinte, comparativement à 2019, avec une diminution des revenus, des bénéfices nets et des flux de trésorerie. Cela est essentiellement dû à la baisse des prix et des volumes d'échange du charbon métallurgique, matière première clé de la province. Les prix des métaux de base sont remontés en cours d'année après une chute en début de pandémie. L'or, considéré comme une valeur refuge en période de difficulté économique, a atteint un record à plus de 2 000 $US l'once en août 2020, avant de redescendre un peu plus tard.

Les entreprises ayant participé à l'étude de PwC Canada ont enregistré, au total, des revenus de 9,5 G$, contre 11,4 G$ en 2019 et 12,4 G$ en 2018 (en CAD).

« Le secteur minier de la Colombie-Britannique a fait preuve de résilience pendant une année 2020 difficile, a déclaré Mark Patterson, leader des Services au secteur minier de PwC Canada pour la Colombie-Britannique. Les entreprises ont su s'adapter rapidement aux exigences de la pandémie de COVID-19. Bien qu'elles aient subi des pertes de revenus par rapport à 2019, elles envisagent l'avenir avec optimisme. Elles sont à un tournant et ont une occasion unique d'accélérer le changement ainsi que la transformation et de progresser dans des priorités essentielles, comme les critères ESG. »

Selon l'enquête 2021 auprès des chefs de direction de PwC, malgré les obstacles créés par la pandémie, 82 % des dirigeants de sociétés minières à l'échelle mondiale pensent que la croissance économique est appelée à s'améliorer dans les 12 prochains mois. Ce cap sur la prospérité est la clé pour les chefs de direction du secteur minier qui préparent les plans stratégiques qui assureront leur succès futur.

Cette année, le rapport sur le secteur minier de la Colombie-Britannique comprend les éléments que les entreprises devraient inclure dans leur plan stratégique si elles souhaitent accélérer leur transformation et progresser dans la réalisation d'objectifs essentiels. On peut notamment penser aux questions d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG). Il présente les mesures que les minières de la province devraient prendre pour assurer leur succès futur.

« La Colombie-Britannique doit absolument créer un meilleur environnement pour les affaires, car elle dispose des métaux et minéraux dont le monde aura besoin pour assurer sa transition vers un avenir plus propre. Depuis longtemps, notre industrie a fait preuve d'innovation pour améliorer son efficience, réduire les déchets et atténuer son empreinte environnementale, a déclaré Michael Goehring, président et chef de la direction de la Mining Association of British Columbia. Le BC Mining Innovation Roadmap, lancé en début d'année, donne une marche à suivre pour consolider davantage notre position à titre de chefs de file de l'innovation au Canada avec le soutien et la collaboration de toutes les parties prenantes.

Malgré des revenus en baisse, les minières de la Colombie-Britannique ont continué d'investir en 2020; leurs dépenses d'investissement sont passées de 1,5 G$ en 2019 à 1,6 G$ en 2020. Compte tenu des difficultés de 2020, c'est une preuve de leur résilience. Un avenir prometteur les attend.

At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. More than 7,000 partners and staff in offices across the country are committed to delivering quality in assurance, tax, consulting and deals services. PwC Canada is a member of the PwC network of firms with more than 284,000 people in 155 countries. Find out more by visiting us at: www.pwc.com/ca.

© 2021 PricewaterhouseCoopers LLP, an Ontario limited liability partnership. All rights reserved.

PwC refers to the Canadian member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.