PwC annonce sa nouvelle stratégie : La Nouvelle équation

Un investissement de 12 milliards $ US sur les cinq prochaines années et la création de 100 000 nouveaux emplois



Dès le départ, PwC investira dans des centres d'excellence ESG, des instituts du leadership, le déploiement accéléré des nouvelles technologies et un soutien accru à la qualité de l'audit



La stratégie vise à aider les clients à créer un climat de confiance et à produire des résultats durables

15 juin 2021 - Aujourd'hui, PwC lance la Nouvelle équation, sa stratégie mondiale qui s'inscrit en droite ligne dans les tendances fondamentales actuelles : avancées technologiques, changements climatiques, fracture géopolitique et effets persistants de la pandémie de COVID-19. La Nouvelle équation est le résultat d'une analyse de ces grandes tendances et de milliers de conversations avec les clients et autres parties prenantes; elle s'ajoute à plus d'une décennie d'investissements et de croissance des revenus.

La Nouvelle équation répond à deux besoins interreliés auxquels les clients seront confrontés dans les années à venir : établir un climat de confiance et produire des résultats durables.

Il n'a jamais été aussi important, ni aussi difficile, de bâtir la confiance. Les entreprises doivent gagner la confiance de leurs parties prenantes sur toute une gamme de questions cruciales. Leur succès dépend des changements fondamentaux qu'elles apporteront dans leur façon de penser, leur culture organisationnelle, leurs systèmes et aussi leurs ambitions.

Le second défi est de produire des résultats durables dans un environnement où la concurrence et le risque de perturbation, ainsi que les attentes sociétales, sont plus grandes que jamais. Les entreprises doivent changer rapidement et en profondeur pour attirer des capitaux, des talents et des clients. Il arrive trop souvent que des initiatives de transformation trop timides ne donnent pas les résultats escomptés. Il faut une nouvelle approche.

Selon Bob Moritz, président du réseau international de PwC :

« Les changements profonds qui se produisent dans le monde aujourd'hui signifient que, pour réussir, les entreprises doivent créer un cercle vertueux et gagner la confiance tout en produisant des résultats durables. En rassemblant nos capacités diverses, des investissements notables et notre engagement pour la qualité, nous pouvons aider les entreprises à dégager de la valeur pour leurs actionnaires, leurs parties prenantes et la société en général. »

Comment PwC contribuera à bâtir la confiance et à produire des résultats durables



Le modèle multidisciplinaire de PwC est le fondement de sa stratégie. Il consiste à réunir une communauté diversifiée de spécialistes passionnés qui aideront les entreprises à bâtir cette confiance et à produire des résultats durables. Il consiste également à investir largement dans un ensemble de capacités qui sont essentielles à un service de qualité, susceptible d'avoir un impact sur les clients, leurs parties prenantes et la société. Les cabinets du réseau mondial de PwC investiront 12 milliards $US sur les cinq prochaines années et créeront plus 100 000 emplois nets, tout en continuant à développer les compétences des associés et des employés.

Pour bâtir la confiance, PwC répond aux exigences croissantes de transparence et d'engagement des parties prenantes. Sa méthode combine l'expertise en audit, en fiscalité et en conformité avec une expansion des connaissances spécialisées, notamment en cybersécurité, protection des données, ESG et intelligence artificielle. Au-delà de l'importance de la qualité, PwC sait que l'information financière et la conformité ne sont qu'un lien dans une chaîne qui comprend la culture d'entreprise, l'état d'esprit de la direction, les normes, la certification des professionnels, des contrôles stricts, des technologies adaptées et une gouvernance appropriée.

De la même façon, produire des résultats durables nécessite une approche intégrée. Plutôt que de se limiter à une transformation technologique traditionnelle, PwC s'intéresse au résultat que l'on tente de réaliser par cet effort. Il mobilise ensuite des experts en stratégie, en numérique et infonuagique, en création de valeur, en gestion des ressources humaines, en fiscalité, ESG, en transactions, en reprise après sinistre, juridique et en conformité, et dans d'autres domaines, pour arriver au résultat escompté.

Les investissements prévus sont les suivants :

ESG . PwC multipliera ses centres d'excellence pour les spécialistes des principaux enjeux ESG, notamment le risque climatique et la chaîne d'approvisionnement. Il créera également une académie mondiale ESG qui permettra à tous les associés et employés d'intégrer les fondamentaux ESG dans leur travail. 1 000 associés de 60 pays ont déjà suivi une formation approfondie de six semaines sur les enjeux résultants des tendances mondiales de fond.



. PwC multipliera ses centres d'excellence pour les spécialistes des principaux enjeux ESG, notamment le risque climatique et la chaîne d'approvisionnement. Il créera également une académie mondiale ESG qui permettra à tous les associés et employés d'intégrer les fondamentaux ESG dans leur travail. 1 000 associés de 60 pays ont déjà suivi une formation approfondie de six semaines sur les enjeux résultants des tendances mondiales de fond. Qualité . PwC continuera d'investir dans la qualité à travers tout son réseau. Un milliard de dollars US sera consacré au déploiement des technologies qui automatiseront davantage l'implantation de cadres de référence pour la qualité de l'audit et constitueront le modèle de prestation des audits du futur, lesquels requerront plus de données de types différents pour analyser une gamme de risques plus large et mieux intégrer l'information non financière. Cet investissement supplémentaire dans les technologies s'inscrit dans un exercice permanent d'amélioration de la qualité, soutenu par une méthodologie rigoureuse et par des formations dans toutes les lignes de services.



. PwC continuera d'investir dans la qualité à travers tout son réseau. Un milliard de dollars US sera consacré au déploiement des technologies qui automatiseront davantage l'implantation de cadres de référence pour la qualité de l'audit et constitueront le modèle de prestation des audits du futur, lesquels requerront plus de données de types différents pour analyser une gamme de risques plus large et mieux intégrer l'information non financière. Cet investissement supplémentaire dans les technologies s'inscrit dans un exercice permanent d'amélioration de la qualité, soutenu par une méthodologie rigoureuse et par des formations dans toutes les lignes de services. Instituts du leadership . Les leaders d'aujourd'hui doivent acquérir des compétences nouvelles pour gérer l'incertitude, promouvoir une culture inclusive et soutenir la transformation. De nouveaux instituts du leadership seront créés pour soutenir nos clients et leurs parties prenantes. Le premier sera fondé aux États-Unis et aidera plus de 10 000 dirigeants et administrateurs d'aujourd'hui et de demain à établir un climat de confiance. Un autre sera situé en Asie-Pacifique et d'autres seront annoncés dans les mois à venir.



. Les leaders d'aujourd'hui doivent acquérir des compétences nouvelles pour gérer l'incertitude, promouvoir une culture inclusive et soutenir la transformation. De nouveaux instituts du leadership seront créés pour soutenir nos clients et leurs parties prenantes. Le premier sera fondé aux États-Unis et aidera plus de 10 000 dirigeants et administrateurs d'aujourd'hui et de demain à établir un climat de confiance. Un autre sera situé en Asie-Pacifique et d'autres seront annoncés dans les mois à venir. Technologie. PwC continuera d'apporter des solutions humaines fondées sur la technologie. L'utilisation de l'infonuagique, de l'intelligence artificielle, des alliances technologiques, de la réalité virtuelle et d'autres technologies émergentes sera rapidement accrue pour mieux transmettre les connaissances et donner un avantage concurrentiel aux clients. PwC accélère également le déploiement de produits technologiques qui permettent une collaboration transparente et l'automatisation des processus. Ces produits transformeront l'expérience client, favoriseront l'émergence de nouvelles idées et apporteront une nouvelle valeur ajoutée.



La Nouvelle équation accélérera par ailleurs la croissance de PwC en Asie-Pacifique, grâce à un investissement de 3 milliards $US visant à doubler le volume d'activité dans la région et à accroître considérablement les capacités pour servir la clientèle.



Bob Moritz a ajouté :

« Pour cela nous mobilisons des équipes multidisciplinaires dotées de technologies nouvelles et qui bénéficieront de l'expertise approfondie de spécialistes. Nos méthodes continueront d'évoluer et nous étendrons nos capacités dans les domaines qui seront prioritaires dans l'avenir, sans compromis sur la qualité. Nous mettrons à la disposition de nos clients les combinaisons de talents nécessaires pour répondre à leurs attentes et à celles de leurs actionnaires et de leurs parties prenantes, et de la société en général. »

Les engagements au Canada



Dans le cadre de la Nouvelle équation, PwC Canada a annoncé l'investissement, en 2022, de 125 millions de dollars canadiens dans sa stratégie, dont l'objectif est d'apporter des solutions humaines fondées sur la technologie Le cabinet investit dans le développement de son expertise technologique et dans l'amélioration de ses compétences spécialisées pour mieux outiller ses équipes de professionnels.Cet investissement permettra également à nos gens de s'engager et d'innover, et ainsi créer une communauté de spécialistes axés sur la résolution de problèmes qui accomplira sa mission : gagner la confiance du public et résoudre les problèmes importants.

« L'investissement de 125 millions de dollars canadiens dans nos technologies, nos compétences et nos capacités apportera une valeur ajoutée à nos clients, nos collectivités et nos collègues, a déclaré Nicolas Marcoux, chef de la direction et associé principal, PwC Canada. De nombreuses entreprises au Canada font appel aux compétences de PwC pour accélérer la réalisation de leur stratégie et transformer leurs entreprises. Elles s'en remettent aux professionnels de PwC pour les aider, car leurs besoins évoluent sans cesse dans un monde au rythme rapide. Avec la nouvelle stratégie mondiale de PwC, conjuguée aux investissements que nous faisons au Canada, nous sommes en excellente position pour bâtir la confiance et produire des résultats durables pour nos clients. »



Une communauté de spécialistes passionnés, axés sur la résolution de problèmes



Les enjeux les plus importants auxquels nos clients sont confrontés ne peuvent être résolus que par des équipes diverses et multidisciplinaires. PwC persiste et signe dans son engagement à attirer des talents et à les équiper pour répondre à ce besoin, en combinant l'ingéniosité humaine à la technologie pour produire des résultats durables et établir un climat de confiance sur toute la chaîne de valeur.

PwC continue de recruter des talents divers, de leur offrir un environnement de travail souple et le perfectionnement auquel il s'est engagé précédemment. Les 100 000 nouveaux emplois nets seront essentiellement dans les spécialités émergentes comme les questions ESG et l'intelligence artificielle. PwC continuera aussi à embaucher plus de 30 000 débutants chaque année et à leur offrir la formation et les qualifications nécessaires pour une carrière réussie, au sein du cabinet ou ailleurs.

Bob Moritz a déclaré :

« Nous souhaitons que les membres de notre personnel soient les plus recherchés sur le marché, car ils auront les capacités techniques, numériques et humaines nécessaires pour bâtir la confiance et produire des résultats durables. Nous sommes fiers de voir tant de gens commencer leur carrière chez PwC avant d'aller plus loin, et nous sommes prêts à poursuivre les formations et le perfectionnement d'une nouvelle génération de leaders. »

Parvenir à zéro émission nette, accroître la transparence

Par ailleurs, le réseau se mobilise pour réaliser son objectif de zéro émission d'ici 2030, comme il l'a annoncé l'an dernier. Il doit pour cela transformer son modèle d'affaires pour décarboniser sa chaîne de valeur. Il a soumis des objectifs spécifiques, basés sur la science, au groupe SBTi et chaque cabinet membre a nommé un leader chargé de mener l'initiative zéro émission à l'échelle locale.

PwC travaille également à améliorer la transparence dans ses propres activités, par une meilleure information, conforme aux critères du Forum économique mondial et de l'International Business Council et aux recommandations du World Business Council on Sustainable Development.



Bob Moritz a ajouté :

« Il faut absolument que tous les intervenants de la société travaillent ensemble. Qu'il s'agisse de la pandémie, des changements climatiques, de la justice sociale ou du fossé numérique, on attend de plus en plus des entreprises qu'elles prennent en main les grands enjeux de la société. Notre nouvelle stratégie vise exactement à cela : aider nos clients à régler leurs enjeux les plus difficiles et à aider la société et la planète. »