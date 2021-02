Pyongyang a développé ses programmes nucléaire et balistique en 2020-Onu

par Michelle Nichols

NEW YORK, 9 février (Reuters) - La Corée du Nord a entretenu et développé ses programmes nucléaire et balistique en 2020, en violation des sanctions internationales, selon rapport confidentiel des Nations unies que Reuters a pu consulter lundi.

D'après ce rapport rédigé par des observateurs indépendants, Pyongyang "a produit des matériaux fissiles, entretenu des centrales nucléaires et amélioré ses infrastructures de missiles balistiques", tout en cherchant à se procurer à l'étranger des matériaux et des technologies pour ces programmes.

Ce rapport annuel a été transmis au comité de l'Onu supervisant les sanctions imposées à la Corée du Nord seulement quelques semaines après la prise de fonction de Joe Biden à la présidence américaine. Une porte-parole du département d'Etat américain a fait savoir lundi que l'administration Biden prévoyait d'adopter une nouvelle approche avec la Corée du Nord, dont un examen complet avec des alliés des "moyens de pression et de la possibilité d'une quelconque diplomatie à l'avenir".

L'an dernier, la Corée du Nord a dévoilé lors de parades militaires de nouveaux missiles à courte portée et à moyenne portée, des missiles lancés depuis des sous-marins et des missiles balistiques intercontinentaux, note le rapport de l'Onu.

Bien qu'aucun essai de missile nord-coréen n'a été effectué l'an dernier, Pyongyang a "annoncé préparer les tests et la production de nouvelles têtes de missile balistique et le développement de nouvelles armes tactiques nucléaires."

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la mission de la Corée du Nord à l'Onu. (version française Camille Raynaud, édité par Jean Terzian)