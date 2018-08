Pyongyang accuse les USA de maintenir les sanctions malgré sa bonne volonté

(Actualisé tout du long)

SEOUL/WASHINGTON, 9 août (Reuters) - La Corée du Nord a accusé jeudi les Etats-Unis de maintenir des sanctions internationales en dépit des gestes de bonne volonté de Pyongyang et des progrès dans la promesse faite d'une dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a expliqué que les mesures entreprises ne pourraient pas aboutir si Washington s'en tenait "à un scénario démodé" après les engagements pris lors du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin à Singapour.

Etats-Unis et Corée de Nord se sont engagés lors de ce sommet à dénucléariser la péninsule coréenne mais, depuis, les deux parties peinent à trouver les termes d'un accord, Washington insistant sur la nécessité de maintenir les sanctions pour faire pression sur Pyongyang pendant la durée des négociations.

Les autorités américaines n'ont pas tenu à réagir à une information du site internet Vox News affirmant mercredi que les Nord-Coréens avaient rejeté à maintes reprises une demande faite par les Etats-Unis à Pyongyang de réduire son arsenal nucléaire de 60% à 70% dans les six à huit mois.

Des responsables américains au fait des discussions avec Pyongyang ont dit cependant à Reuters que les Nord-Coréens n'avaient toujours pas accepté de calendrier d'élimination de leurs armes nucléaires et n'avaient pas non plus révélé l'ampleur de leur arsenal, évalué par les Américains entre 30 et 60 têtes nucléaires.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a annoncé jeudi que le Nord avait cessé ses essais nucléaires et de missiles balistiques et avait démantelé un centre d'essai.

Pyongyang a également restitué aux Etats-Unis les dépouilles de soldats américains morts lors de la guerre de Corée entre 1950 et 1953, en signe de bonne volonté.

CONTRE LA VOLONTÉ DE TRUMP

"Malgré cela, les Etats-Unis ont répondu à nos attentes en poussant à des sanctions internationales et en faisant pression sur la RPDC", affirme le communiqué du ministère des Affaires étrangères relayé par l'agence officielle KCNA.

Les Etats-Unis "cherchent à trouver un prétexte pour accroître les sanctions contre la RPDC", poursuit le communiqué.

"Tant que les Etats-Unis s'en tiendront à un scénario démodé que les précédentes administrations ont essayé sans succès, on ne pourra pas attendre de progrès dans la mise en oeuvre de la déclaration commune RPDC-USA sur la dénucléarisation", poursuit le texte.

La Corée du Nord, a continué le ministère des Affaires étrangères nord-coréen, souhaite toujours mettre en oeuvre l'accord conclu lors du sommet de Singapour le 12 juin (entre Donald Trump et Kim Jong-un).

Mais le ministère accuse de hauts responsables américains, sans les identifier, d'"aller à l'encontre de la volonté du président Trump" en "lançant contre nous des accusations sans fondement et en faisant des efforts désespérés pour intensifier les sanctions et les pressions internationales".

"Attendre des résultats tout en insultant le partenaire de dialogue" relève de "la stupidité, comme si l'on attendait d'un oeuf dur qu'il éclose".

Les déclarations du ministère des Affaires étrangères font suite à des commentaires de diplomates américains appelant à des initiatives supplémentaires de Pyongyang sur le chemin de la dénucléarisation.

La brève rencontre entre le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo et son homologue nord-coréen Ri Yong Ho en marge d'une réunion de l'Asean à Singapour n'a pas permis d'enregistrer de progrès significatifs. (Haejin Choi à Séoul et Doina Chiacu à Washington; Pierre Sérisier et Eric Faye pour le service français)