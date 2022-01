Pyongyang aurait tiré un missile balistique de moyenne portée

SEOUL (Reuters) - Le régime nord-coréen, qui multiplie les séries de tests de missiles balistiques depuis le début de l'année, a tiré dimanche matin ce qui semble être un missile balistique de moyenne portée dont la trajectoire témoigne de la capacité de Pyongyang de reprendre les essais de missile à longue portée.

Selon le chef d'état-major sud-coréen, le projectile a été lancé vers 22h50 GMT depuis la province nord-coréenne de Jagang en direction de l'océan.

Réuni en urgence, le Conseil sud-coréen de sécurité nationale présidé par le président Moon Jae-in a conclu que cet essai semblait impliquer un missile balistique de moyenne portée.

Si cette hypothèse s'avérait exacte, le régime nord-coréen ferait un pas de plus vers l'abandon du moratoire qu'il s'est lui-même imposé sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux, a commenté Moon Jae-in.

La Corée du Nord n'a plus procédé à des essais d'armes nucléaires ou de missiles balistiques intercontinentaux à très longue portée depuis 2017 mais développe depuis ces dernières années une gamme de missiles et d'ogives plus manoeuvrables sans doute destinées à déjouer les défenses américaines ou sud-coréennes.

Pyongyang a procédé depuis le début du mois à une demi-douzaine tests de missiles, alors que le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a appelé lors de ses voeux du Nouvel An à un renforcement des capacités militaires du pays, citant le contexte sécuritaire sur fond d'impasse dans les discussions avec les Etats-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule de Corée.

La Corée du Nord se dit ouverte à des discussions sur la sécurité régionale en posant comme condition que les Etats-Unis et d'autres pays cessent de mener une "politique hostile" à son égard, par des sanctions ou encore des manoeuvres militaires.

La Chine et la Russie font quant à elles campagne au sein du Conseil de sécurité de l'Onu pour lever l'interdiction d'exportation par Pyongyang de certains produits comme les fruits et de mer ou les textiles, et relever un plafond sur ses importations de pétrole raffiné.

(version française Nicolas Delame)