Pyongyang et Pékin prônent une coopération favorisant la paix dans la région

SEOUL, 21 juin (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping ont convenu que renforcer les liens entre la Corée du Nord et la Chine était bénéfique pour les deux pays et pour la paix dans la région, a rapporté vendredi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Xi Jinping est arrivé jeudi à Pyongyang pour une visite de deux jours destinée à soutenir cet allié de Pékin mis sous pression par les sanctions internationales qui lui sont imposées pour ces programmes balistique et nucléaire, et alors que les négociations avec Washington sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne sont au point mort.

Il s'agit de la première visite d'un chef d'Etat chinois en 14 ans. Elle intervient après que Kim Jong-un a effectué en début d'année une visite officielle de quatre jours en Chine et avant une possible entrevue entre Xi et le président américain Donald Trump en marge du G20 au Japon à la fin du mois.

Kim a déclaré que la visite de Xi était "cruciale" pour montrer au monde que l'amitié entre les deux pays n'a pas été affectée, selon des propos rapportés par la KCNA.

D'après l'agence Chine Nouvelle, le dirigeant nord-coréen et le président chinois ont convenu qu'une solution politique à la crise dans la péninsule coréenne était "une tendance inévitable", et ils ont souligné la nécessité de poursuivre les discussions de paix.

Kim et Xi ont convenu d'avoir des échanges stratégiques étroits et de renforcer la coopération entre les deux pays dans des domaines variés, a écrit la KCNA.

La veille, Xi avait salué les efforts de Pyongyang en vue d'une dénucléarisation et dit espérer que la Corée du Nord et les Etats-Unis parviendraient à reprendre les discussions et les finaliser.

Un an après leur première rencontre, le 12 juin 2018 à Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un semblent décider à cultiver de bonnes relations personnelles mais aucun progrès n'a été accompli depuis sur la question de la dénucléarisation. (Joyce Lee; Jean Terzian pour le service français)