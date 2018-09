Pyongyang et Séoul ouvrent un bureau de liaison commun

SEOUL, 14 septembre (Reuters) - La Corée du Nord et la Corée du Sud ouvrent vendredi un bureau de liaison commun, situé du côté nord de la zone démilitarisée qui sépare les deux pays (DMZ), alors qu'un nouveau sommet doit réunir les dirigeants des deux pays la semaine prochaine.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont rencontrés à deux reprises cette année, en avril pour un sommet puis en mai à l'occasion d'une rencontre qui n'avait pas été annoncée au préalable.

A chaque fois, ils s'étaient vus à Panmunjom, sur la DMZ. Kim et Moon s'étaient entendus pour que leur prochaine rencontre ait lieu cette fois à Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

Ce nouveau sommet intercoréen est vu comme l'occasion de relancer les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne, alors que les échanges entre les Etats-Unis et la Corée du Nord semblent dans l'impasse depuis le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin à Singapour.

Toutefois la semaine dernière Kim a évoqué pour la première fois un calendrier qui mènera à la dénucléarisation de la Corée du Nord, souhaitant la voir aboutir avant la fin du mandat actuel de Trump, début 2021. Le dirigeant nord-coréen a aussi envoyé une lettre au président américain pour proposer un deuxième sommet. et

Le bureau de liaison commun aux deux Corées, vu comme une ambassade de facto, va permettre à Pyongyang et Séoul de "communiquer 24 heures sur 24, 365 jours par an", et non plus par fax ou par téléphone dont les lignes ont parfois été coupées, a déclaré cette semaine le porte-parole du ministère sud-coréen de l'Unification.

Des réunions hebdomadaires seront organisées entre représentants du Nord et du Sud, a ajouté Baik Tae-hyun.

Ce bureau est situé à Kaesong, du côté nord de la DMZ, à environ 60 km de Séoul et 140 km de Pyongyang. (Joyce Lee; Jean Terzian pour le service français)