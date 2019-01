Pyongyang se satisfait des discussions avec Washington

SEOUL, 23 janvier (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un a fait part de sa satisfaction devant les progrès des discussions organisées entre les délégations de Washington et Pyongyang en amont d'un sommet qui le verra rencontrer Donald Trump le mois prochain, rapporte jeudi la presse officielle.

"Kim Jong-un a dit sa confiance à l'égard de la pensée positive du président Trump, il attend avec patience et bonne foi et, avec les Etats-Unis, avance pas à pas en direction de l'objectif qui doit être atteint par les nations nord-coréennes et américaines", écrit l'agence KCNA.

Selon l'organe de presse nord-coréen, Kim a reçu une lettre de Donald Trump et il a été tenu informé du résultat des discussions organisées à Washington entre représentants nord-coréens et américains. (Ju-min Park et Heekyong Yang,Nicolas Delame pour le service français)