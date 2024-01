SEOUL, 29 janvier (Reuters) - La Corée du Nord a testé dimanche ses nouveaux missiles de croisière stratégiques lancés depuis un sous-marin (SLCM), a rapporté lundi l'agence de presse d'État KCNA.

Le dirigeant Kim Jong Un a supervisé l'essai du missile, appelé "Pulhwasal-3-31", qui est identique aux engins de croisière stratégiques que Pyongyang a déclaré la semaine dernière comme étant en cours de développement.

Selon KCNA, les missiles ont survolé la mer au large de la côte est du pays pendant plus de deux heures et ont atteint une cible insulaire non précisée.

Kim Jong Un a qualifié le test de succès, selon KCNA, "ce qui est d'une importance stratégique pour la réalisation du plan (...) de modernisation de l'armée visant à construire une force navale puissante".

L'armée sud-coréenne a déclaré dimanche que le Nord avait tiré plusieurs missiles de croisière au large de ses côtes, sans fournir de détails.

Les missiles balistiques de la Corée du Nord sont généralement plus controversés et sont explicitement interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Des analystes ont toutefois déclaré que les missiles de croisière à portée intermédiaire n'étaient pas moins menaçants que les missiles balistiques et qu'ils constituaient pour la Corée du Nord une capacité sérieuse.

Pyongyang a testé ces derniers mois toute une série d'armes, dont des systèmes de missiles balistiques en cours de développement et un drone sous-marin.

Kim Jong Un a par ailleurs inspecté la construction d'un sous-marin nucléaire et a discuté de questions liées à la fabrication d'autres types de nouveaux navires de guerre, selon KCNA. (Reportage Jack Kim, édité par Andrew Cawthorne, Lisa Shumaker et Leslie Adler, version française Benjamin Mallet)

par Jack Kim