Stop ou encore ?

Le triptyque résultats, Fed, Chine domine toujours les débats en milieu de semaine, avec des nouvelles sur les trois fronts ce matin. On va notamment discuter de disparités de performances, du match entre la Chine et l'Inde et des commentaires sibyllins des banquiers centraux. En dépit de cette actualité plutôt riche, les marchés peinent à trouver le carburant nécessaire pour dépasser les pics récents.