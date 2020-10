QUANTUM GENOMICS bondit après un accord de licence en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quantum Genomics flambe de plus de 11% à 3,345 euros après la signature d'un accord exclusif de licence et de collaboration avec le chinois Qilu Pharmaceutical pour développer et commercialiser le firibastat en Chine, y compris Hong-Kong et Macao. Quilu entend en outre rejoindre l'étude de phase III conduite dans l'hypertension difficile à traiter/résistante en Chine. Quantum Genomics recevra des paiements initiaux (upfront) et d'étapes (milestones) qui pourront atteindre 50 millions de dollars ainsi que des royalties à deux chiffres sur les ventes futures du firibastat.Après un premier partenariat en Asie, ce nouvel accord constitue la deuxième étape de la stratégie de partenariats de Quantum Genomics en Asie."Qilu Pharmaceutical est l'une des principales sociétés pharmaceutiques en Chine et compte 10 sites de fabrication sur son territoire domestique ainsi que 5 centres de R&D aux États-Unis et en Chine. Qilu Pharmaceutical, qui a lancé plus de 200 produits en Chine, est un acteur "leader" dans le domaine cardiovasculaire et a établi des partenariats de long terme avec des entreprises internationale", a déclaré Jean-Philippe Milon, directeur général de Quantum Genomics.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.