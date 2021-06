QUANTUM : l'étude clinique de phase IIb QUORUM sera présenté le 27 août

Quantum Genomics, entreprise biopharmaceutique spécialiste de l'hypertension artérielle résistante/difficile à traiter et de l'insuffisance cardiaque, présentera les résultats de l'étude clinique de phase IIb QUORUM dans l'insuffisance cardiaque après infarctus du myocarde le 27 août 2021 à 10h30 CEST.



QUORUM (QUantum Genomics QCG001 Or Ramipril after acUte Myocardial infarction to prevent left ventricular dysfunction) est une étude multicentrique, multinationale, randomisée en double-insu visant à évaluer l'efficacité et la sécurité du firibastat par rapport à celles du ramipril, choisi comme traitement de référence.



Les résultats de l'étude seront présentés lors de la session " Late Breaking Trials in ACS" du congrès de l'ESC (European Society of Cardiology) par l'investigateur principal, le Professeur Gilles Montalescot.