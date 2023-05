Dans une lettre adressée au Congrès, la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que l'agence pourrait ne pas être en mesure d'honorer toutes ses obligations en matière de dette dès le 1er juin si le plafond de la dette n'est pas relevé, ce qui a relancé les discussions au Congrès.

Cette date est plus précoce que l'estimation faite par le Trésor en janvier, ce qui laisse penser que la situation budgétaire des États-Unis est plus précaire que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Voici les réactions de parlementaires, d'économistes et d'autres personnes :

LE SÉNATEUR DÉMOCRATE SHELDON WHITEHOUSE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DU BUDGET DU SÉNAT :

"L'incapacité des républicains à s'entendre pour relever proprement le plafond de la dette a conduit les États-Unis au bord de la catastrophe économique. Aujourd'hui, nous avons appris que nous sommes potentiellement à moins d'un mois d'un choc économique auto-infligé qui pourrait éclipser la Grande Récession, et les Républicains prennent notre économie en otage, ajoutant à l'instabilité économique [...]. La prise d'otages n'est pas la façon dont ce pays gouverne. Nous devons changer de cap, relever proprement le plafond de la dette et éviter la souffrance et l'instabilité économiques généralisées tant qu'il en est encore temps".

NO. 2 RÉPUBLICAIN DU SÉNAT JOHN THUNE :

"Cela renforce la nécessité pour le président de venir ici ou de faire venir le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour le rencontrer, d'une manière ou d'une autre. Je veux dire que le temps est en train de se perdre."

REPRÉSENTANT BRENDAN BOYLE, MEMBRE DE LA COMMISSION DU BUDGET DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS :

"Les républicains de la Chambre manquent de temps pour éviter une catastrophe économique qu'ils ont eux-mêmes provoquée. La mise à jour d'aujourd'hui du Département du Trésor doit être un signal d'alarme pour le président McCarthy - il a gaspillé suffisamment de temps de la Chambre pour apaiser ses alliés républicains MAGA extrêmes."

SÉNATRICE DÉMOCRATE PATTY MURRAY, MEMBRE DE LA COMMISSION SÉNATORIALE DU BUDGET :

"Les républicains de la Chambre doivent comprendre que détenir la majorité signifie qu'ils doivent réellement gouverner il est temps de travailler sérieusement avec les démocrates pour simplement payer la facture de notre nation et éviter un défaut de paiement catastrophique dès que possible. L'horloge tourne - et beaucoup plus vite que beaucoup ne le pensaient - les républicains de la Chambre doivent donc baisser leur dangereuse opposition au paiement des factures de notre pays."

SÉNATEUR DÉMOCRATE BRIAN SCHATZ :

"Prendre l'économie américaine en otage ne peut être toléré, et la seule chose plus effrayante que de ne pas négocier avec ces gens, c'est de négocier avec eux, parce qu'ils ne cesseront jamais, jamais, de prendre les Américains et l'économie américaine en otage." Interrogé sur la capacité des démocrates à maintenir cette ligne, il a répondu : "Nous devons le faire.

SÉNATEUR RÉPUBLICAIN MITT ROMNEY :

"Le défaut de paiement de notre dette est une perspective effrayante : il déstabiliserait notre économie, nuirait au commerce mondial et blesserait nos alliés. En outre, nous ne serions pas en mesure d'envoyer les chèques de sécurité sociale ou de payer nos soldats. Le président doit négocier le relèvement du plafond de la dette".