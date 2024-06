QIAGEN : Invest Securities relève sa cible et reste prudent

Invest Securities maintient sa note 'neutre' sur le titre Qiagen, avec un objectif de cours relevé de 43 à 44 euros, évoquant un plan 2028 'séduisant mais insuffisant'.



'Les objectifs 2028 communiqués lundi sont meilleurs qu'attendu sur le plan de la croissance et nous incitent à relever nos attentes de croissance mais cela ne suffit pas pour justifier d'une recommandation achat', ajoute le broker.



Invest estime que si le positionnement du groupe est séduisant avec des leviers de croissance qui maturent rapidement, certains risques persistent toutefois sur Sample Tech et QTF incitant 'à rester prudents'.



