Qivalio et Axesor Rating se rapprochent pour créer EthiFinance

Qivalio, l'agence Française de notation, a annoncé l'acquisition d'Axesor Rating, la première agence de notation espagnole indépendante. " Cette opération marque la naissance d'un acteur européen indépendant de la notation intégrée, financière et ESG : EthiFinance ", ont souligné les deux sociétés.



Tout en capitalisant sur l'expertise d'Axesor Rating en matière de rating financier en Espagne, EthiFinance va développer son activité de notation, d'analyse et de conseil ESG en Europe du Sud et profiter ainsi d'un marché de la finance durable en plein essor dans cette région.



Elie Hériard Dubreuil, CEO d'EthiFinance a déclaré : " Cette acquisition ancre notre ambition de devenir le leader européen indépendant de la notation et du conseil ESG. Nous avons vocation à continuer à être acteur de la consolidation européenne en cours, en saisissant les opportunités de croissance externe lorsqu'elles se présenteront, tout en continuant à croître organiquement. La création d'un tel acteur répond à un besoin essentiel de la communauté financière européenne en favorisant des prises de décision éclairées et responsables ".





