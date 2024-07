Des entreprises de plusieurs secteurs, dont les compagnies aériennes, les banques et les médias, ont été touchées vendredi par une panne technologique mondiale liée à la plateforme Azure de Microsoft et à un problème logiciel de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike .

Le problème a touché les ordinateurs utilisant le système d'exploitation Windows et le logiciel CrowdStrike. CrowdStrike a déclaré qu'elle travaillait avec les clients concernés et qu'elle avait déployé un correctif pour le problème, qui provenait d'une mise à jour qu'elle avait publiée pour les utilisateurs de Windows.

Voici quelques informations clés sur CrowdStrike :

Qu'est-ce que CrowdStrike ?

CrowdStrike propose aux entreprises des solutions de sécurité basées sur l'informatique en nuage. Son outil Falcon - l'une des raisons de la panne de vendredi - identifie les comportements inhabituels et les vulnérabilités afin de protéger les systèmes informatiques contre les menaces telles que les logiciels malveillants.

Fondée en 2011 et basée à Austin, au Texas, CrowdStrike est présente dans plus de 170 pays et employait plus de 7 900 personnes en janvier.

Les États-Unis ont représenté près de 70 % du chiffre d'affaires de plus de 900 millions de dollars qu'elle a déclaré pour le trimestre qui s'est terminé en avril.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX CLIENTS ET CONCURRENTS DE CROWDSTRIKE ?

L'entreprise compte parmi ses clients certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, dont Google (Alphabet), Amazon et Intel. Elle compte environ 29 000 clients dans le monde entier.

Sa présence s'étend à plusieurs secteurs, avec des clients tels que le géant du commerce de détail Target, l'équipe de Formule 1 Mercedes-AMG PETRONAS et le gouvernement américain.

CrowdStrike est en concurrence avec des entreprises telles que Palo Alto Networks, Zscaler et Fortinet.

L'ACTION DE CrowdStrike VERSUS PEERS

Les actions de CrowdStrike ont chuté de près de 12 % vendredi avant la mise sur le marché. À la clôture de jeudi, CrowdStrike avait une valeur de marché de 83,5 milliards de dollars, avec un prix de l'action en hausse de 34 % cette année, selon les données de LSEG. En comparaison, l'action de Palo Alto Networks a gagné environ 10 % depuis le début de l'année, avec une capitalisation boursière de 104,87 milliards de dollars. (Reportage de Deborah Sophia et Zaheer Kachwala à Bengaluru)