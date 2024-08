Le Japon a émis son tout premier avis sur les risques plus élevés que d'habitude d'un méga-séisme, après qu'un fort séisme de magnitude 7,1 s'est produit jeudi à la limite d'une zone de fond marin tremblante le long de la côte du Pacifique, connue sous le nom de Fosse de Nankai.

Un éventuel méga-séisme et un tsunami dans la fosse de Nankai pourraient tuer des centaines de milliers de personnes et causer des dégâts d'une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars au Japon.

Voici un aperçu des risques de ce qui pourrait être la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire moderne du Japon.

QUEL EST LE NOUVEAU RISQUE DE MÉGA-SÉISME ?

Le comité consultatif japonais sur les tremblements de terre de la fosse de Nankai a déclaré que le risque qu'un tremblement de terre plus important se produise après une secousse de magnitude 7 était de l'ordre d'une fois sur quelques centaines de cas, ce qui est relativement plus élevé qu'à l'ordinaire. Les tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 8 sont considérés comme des méga-séismes.

Le Japon estime que le prochain méga-séisme de la fosse de Nankai pourrait atteindre une magnitude de 9,1.

Naoshi Hirata, professeur à l'université de Tokyo et président du groupe d'experts, a déclaré lors d'une conférence de presse que les habitants des zones susceptibles d'être touchées par une telle catastrophe devraient revoir les procédures d'évacuation et rester vigilants pendant une semaine.

Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre, situé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, un arc de volcans et de fosses océaniques. En 2011, plus de 15 000 personnes ont été tuées lors d'un tremblement de terre de magnitude 9,0 dans le nord-est du Japon, qui a déclenché un tsunami et une triple fusion de réacteurs dans une centrale nucléaire. QU'EST-CE QUE LE FOSSÉ DE NANKAI ET POURQUOI EST-IL IMPORTANT POUR LES TREMBLEMENTS DE TERRE ?

La fosse de Nankai se trouve au large de la côte sud-ouest du Pacifique et s'étend sur environ 900 km. La plaque de la mer des Philippines y subducte sous la plaque eurasienne et les tensions tectoniques qui s'accumulent pourraient provoquer un méga-séisme environ tous les 100 à 150 ans.

Le gouvernement japonais avait précédemment prédit qu'il y avait 70 à 80 % de chances qu'un tremblement de terre de magnitude 8 à 9 se produise le long de la fosse au cours des 30 prochaines années.

La magnitude d'un tremblement de terre est liée à la longueur de la faille sur laquelle il se produit, selon le Service géologique des États-Unis (United States Geological Survey). Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré a été d'une magnitude de 9,5 le 22 mai 1960 au Chili, sur une faille de près de 1 000 miles de long.

LES DOMMAGES POTENTIELS DU TREMBLEMENT DE TERRE ET DU TSUNAMI DE LA CUVETTE DE NANKAI

Un méga-séisme pourrait provoquer des secousses maximales mesurables dans des zones allant du centre de Shizuoka - à environ 150 km au sud de la capitale Tokyo - au sud-ouest de Mizazaki.

Selon l'épicentre et la situation des marées, des tsunamis pouvant atteindre 30 mètres pourraient atteindre les côtes japonaises du Pacifique quelques minutes après le tremblement de terre.

Associée à des glissements de terrain et à des incendies, la catastrophe devrait coûter la vie à 323 000 personnes et détruire 2,38 millions de bâtiments, obligeant près de 10 millions de survivants à évacuer.

Les dommages économiques pourraient atteindre 220 000 milliards de yens (1 500 milliards de dollars), soit plus d'un tiers du produit intérieur brut annuel du Japon, avec des répercussions durables sur les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement des centrales industrielles côtières produisant des voitures et d'autres produits japonais essentiels. TREMBLEMENTS DE TERRE ANTÉRIEURS LIÉS À LA CUVETTE DE NANKAI

Les tremblements de terre du fossé de Nankai ont été signalés dans les archives historiques du Japon à de multiples reprises depuis 684, souvent avec des récits de tsunamis frappant des villages côtiers.

Le tremblement de terre le plus récent s'est produit en 1946, avec une secousse de magnitude 8,0 et un tsunami de 6,9 mètres, tuant 1 330 personnes.

(1 $ = 147,0700 yens) (Reportage de Kantaro Komiya ; Rédaction de Michael Perry)