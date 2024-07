La Chine est sur le point de dévoiler sa loi sur la stabilité financière, qui prévoit la création d'un fonds de sauvetage des institutions financières en difficulté, dans le cadre des efforts plus larges déployés par Pékin pour prévenir les risques financiers systémiques dans la deuxième plus grande économie du monde.

La semaine dernière, une version révisée du projet de loi a fait l'objet d'un second examen par le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), l'organe législatif suprême du pays. L'organe législatif chinois adopte généralement un projet de loi après un troisième examen.

Voici ce que nous savons de la nouvelle loi et du fonds de garantie de la stabilité financière :

QU'EST-CE QUE LA LOI SUR LA STABILITÉ FINANCIÈRE ?

Ce projet de loi est le premier texte législatif complet de la Chine spécifiquement axé sur la prévention, la résolution et l'élimination des risques dans le secteur financier du pays, qui pèse 66 000 milliards de dollars et comprend les banques, les assureurs, les gestionnaires d'actifs et les sociétés de valeurs mobilières.

La Chine a déjà adopté des projets de loi sectoriels pour les banques commerciales, les valeurs mobilières et les assurances, mais cette nouvelle loi comble une lacune cruciale dans le cadre réglementaire, selon une note du cabinet d'avocats chinois JunHe.

La loi fournit "une conception de haut niveau pour la prévention des risques financiers systémiques et la supervision inter-agences", répondant au besoin d'une meilleure coordination entre les différents régulateurs financiers et les participants au marché pour prévenir les risques financiers systémiques, ont déclaré les analystes de Huatai Securities dans un rapport lundi.

Le projet de loi a fait l'objet d'une première révision en décembre 2022. Les nouvelles révisions publiées lundi indiquent qu'un organe central de travail financier sera responsable de la prise de décision et de la supervision des politiques de stabilité et de développement financiers.

Les régulateurs financiers et les gouvernements locaux devraient également assumer les responsabilités de prévention et de désamorçage des risques financiers, selon les révisions.

QU'EST-CE QUE LE FONDS DE STABILITÉ FINANCIÈRE ET COMMENT EST-IL FINANCÉ ?

L'une des principales priorités de la loi est la création d'un fonds de garantie de la stabilité financière. Ce fonds est conçu comme une source de financement de secours pour sauver les institutions financières en difficulté et prévenir les risques de contagion. Selon le projet de loi, le fonds serait principalement financé par les institutions financières.

La banque centrale chinoise peut également fournir des prêts bon marché par l'intermédiaire de la facilité de prêt, précise le texte, qui ajoute que les prêts devraient être remboursés par les revenus tirés de la cession des institutions à risque.

La taille exacte du fonds n'a pas été officiellement divulguée. Toutefois, en 2022, le régulateur bancaire chinois a déclaré que le fonds avait initialement levé 64,6 milliards de yuans (8,89 milliards de dollars) auprès des institutions financières.

À terme, le fonds devrait lever entre 120 et 180 milliards de yuans chaque année, selon les analystes de China Securities, ce qui le rendrait suffisamment important pour faire face à toute crise financière majeure.

Le fonds couvrirait les entreprises financières d'importance systémique qui sont "trop grandes pour faire faillite", telles que les grandes banques et les assureurs, ainsi que les institutions identifiées comme présentant des risques élevés, ont déclaré les analystes.

Afin d'atténuer l'aléa moral, le projet de loi stipule que les entreprises financières en difficulté et leurs principaux actionnaires sont tenus de se sauver d'abord eux-mêmes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour éponger les dettes et récupérer les pertes avant de demander une aide extérieure.

POURQUOI LA CHINE A-T-ELLE BESOIN DE CE FONDS MAINTENANT ?

La création du fonds aligne la Chine sur les pratiques internationales. Les principales économies développées, dont les États-Unis et l'Union européenne, disposent de fonds similaires pour apporter un soutien en capital aux institutions d'importance systémique en difficulté.

La Chine a déjà mis en place une assurance des dépôts, un fonds de garantie d'assurance et un fonds de garantie fiduciaire, mais l'ampleur de ces fonds n'est pas suffisante pour faire face aux risques financiers systémiques.

Le sauvetage du petit prêteur régional Baoshang Bank en difficulté en 2019 a utilisé plus de la moitié du fonds d'assurance des dépôts, dont le solde s'élevait à 121,6 milliards de yuans à la fin de l'année 2019.

Le système financier chinois est actuellement confronté à de multiples défis découlant d'une crise immobilière persistante et d'une reprise économique atone. Les petites et moyennes banques sont apparues comme une partie vulnérable de l'industrie financière.

La stabilité financière de la Chine est également menacée par la dette de 9 000 milliards de dollars accumulée par les véhicules de financement des gouvernements locaux (LGFV), des plateformes créées pour financer les projets des gouvernements locaux.

Ce fardeau de la dette pose des risques potentiels de contagion, car un large éventail d'institutions financières, y compris des banques régionales et des sociétés fiduciaires, sont fortement exposées aux LGFV.

(1 $ = 7,2666 yuans chinois renminbi) (Reportage de Ziyi Tang et Ryan Woo ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Jamie Freed)