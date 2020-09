Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse

Hier soir, les marchés financiers sont censés avoir eu ce qu'ils attendaient de la part de la banque centrale américaine, à savoir une garantie que les taux resteront au plancher à moyen terme, une vision un peu plus optimiste que prévu des perspectives économiques et un discours digne de Mario Draghi sur la nécessité de voir les hommes politiques faire leur partie du job pour aider à maximiser les effets de la politique monétaire. En l'occurrence, il s'agirait pour le Congrès de sortir de l'impasse en s'accordant sur un plan de soutien (Donald Trump a d'ailleurs sur Twitter exhorté son camp à accroître l'enveloppe proposée).

Manifestement, Wall Street en espérait plus car les indices ont piqué du nez en fin de séance, avec de nouveaux dégagements sur les valeurs technologiques. Enfin pas toutes, puisqu'on a assisté à un nouveau moment de délire, quand l'action du spécialiste du stockage et de l'exploitation des données Snowflake ("flocon de neige") a clôturé en hausse de 130% pour son premier jour de cotation à New York. Soit le goût du risque est totalement hors de contrôle, soit les banques-conseil qui ont préparé l'opération ont manqué quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que l'appétit pour le secteur reste intact (c'est même le trade le plus encombré de l'histoire) : peut-être faut-il juste renouveler ses chouchous ?

Au chapitre "nan mais faudrait pas abuser quand même", le Financial Times du jour sort de son chapeau un article qui explique que jusqu'ici en septembre, environ 24% de l'argent levé sur le marché US de la dette a été utilisé pour financer le versement de dividendes aux fonds de Private Equity. Sur les deux dernières années, c'était en moyenne 4%. En d'autres termes, les fonds propriétaires de sociétés leur font souscrire des prêts dont un quart sert à payer un dividende. Une pratique favorisée par l'engouement des investisseurs pour la dette corporate, qui pose quand même question, surtout quand les entreprises qui souscrivent les prêts commencent à afficher des ratios de couverture déraisonnables. Mais tant que l'argent ne vaut pas grand-chose…

Malgré les velléités de compromis au Royaume-Uni sur le Brexit et aux Etats-Unis sur le plan de relance du Congrès, l'ambiance matinale est plutôt tendue sur les marchés, avec des indicateurs avancés baissiers. La saga des banques centrales continue avec la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre aujourd'hui.

Les temps forts économiques du jour

Trois banques centrales au programme aujourd'hui avec les décisions de la Banque du Japon (statu quo, sans surprise), de la Banque du Brésil (statu quo, sans surprise) et de la Banque d'Angleterre (13h00). Parmi les autres événements macroéconomiques du jour, citons l'inflation européenne (11h00), les mises en chantier & permis de construire aux Etats-Unis et les inscriptions hebdomadaires au chômage américain, ainsi que l'indice Philly Fed (14h30).

L'euro a reculé à 1,1746 USD, pendant que l'once d'or perdait 1% à 1940 USD. Le pétrole recule après avoir progressé la veille, à 39,64 USD le WTI et à 41,74 USD le Brent. La dette américaine affiche un rendement de 0,68% sur 10 ans. Le Bitcoin flirte avec les 10 900 USD.

Les principaux changements de recommandations

Airbus : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 78 à 106 EUR.

Deutsche Post : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours relevé de 34,17 à 40,42 EUR.

Essity : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 343 SEK.

Euronext : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 107 EUR.

Informa : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 389 GBp.

KPN : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 1,57 à 1,72 EUR.

Ocado : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 700 à 850 GBp.

Ontex : Jefferies démarre le suivi à conserver en visant 12,35 EUR.

RWE : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 33,80 EUR.

Segro : HSBC passe de conserver à acheter en visant 1102 GBp.

Sika : Goldman Sachs démarre le suivi à l'achat en visant 287 CHF.

SoftwareOne : Credit Suisse relève son objectif de cours de 25,60 à 27 CHF. J.P. Morgan relève son objectif de cours de 23 à 28 CHF.

The Swatch Group : Credit Suisse relève son objectif de cours de 260 à 280 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Unibail-Rodamco-Westfield a dévoilé un vaste plan destiné à renforcer son bilan, qui passe notamment par une augmentation de capital de 3,5 Mds€, la réduction des dividendes en numéraire, des sessions et des réductions d'investissement, le tout pour 9 Mds€. Tiffany veut que la justice américaine se prononce rapidement sur son contentieux avec LVMH, pour forcer le Français à payer le prix d'acquisition prévu pour la transaction. EssilorLuxottica signe un partenariat avec Facebook dans les "lunettes intelligentes". L'annonce est tombée en fin de séance hier, mais il convient de la mentionner à nouveau : Alstom va finaliser le rachat de Bombardier Transport à un prix révisé en baisse. Capgemini lance un septième plan d'actionnariat salarié. Sopra Steria détient 94% de Sodifrance à l'issue de son OPA amicale, ce qui lui permettra d'initier le retrait du titre de la cote. Groupe ADP a subi une baisse de trafic de 64,9% en août, ce qui marque une amélioration par rapport aux mois les plus difficiles de la crise épidémique. Virbac améliore ses résultats semestriels et vise le haut de la fourchette de prévisions de chiffre d'affaires, pour une marge opérationnelle comprise entre 12 et 13%. Ubisoft va développer deux jeux en réalité virtuelle, qui seront disponibles en exclusivité sur Oculus. Vallourec prolonge la période de consultation de ses créanciers obligataires pour la seconde fois, jusqu'au 21 septembre. Transgene affiche des "résultats cliniques positifs pour TG4001 et TG6002" et assure son financement jusqu'en 2022. Archos présente les grandes lignes de la restructuration de sa dette vis-à-vis de la Banque européenne d'investissement. Selectirente acquiert un immeuble pour 44,3 M€ dans le XVe arrondissement de Paris. Groupe TERA s'installe au Québec. Egide reprend la production aux États-Unis après le sinistre qui a frappé son usine début juillet. Un plan de départs sur 245 postes chez BFM/RMC (Altice Europe). Synergie, Reworld, U10, Orapi, Drone Volt, Novacyt, Latécoère, HiPay, NextStage, Boostheat, Tikehau, ECA, Infotel, Inventiva, LNA Santé ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Les immatriculations de voitures neuves dans les pays de l'UE et dans l'AELE ont baissé de 3,7% en juillet par rapport au même mois de 2019, et de 17,6% en août. Spotify exhorte les autorités de la concurrence à se pencher sur la nouvelle offre tout-en-un d'Apple, qu'il accuse d'abus de position dominante. La PS5 de Sony sera commercialisé à partir du 12 novembre aux États-Unis et du 19 novembre en France. Après le renouvellement des organes de direction d'Aryzta par l'assemblée générale extraordinaire, le groupe d'actionnaires frondeurs se dissout. Snowflake double en bourse (+130% !) pour sa première cotation à Wall Street. Donald Trump a laissé entendre qu'il n'avait pas tellement aimé ce qu'il avait entendu sur les modalités du projet TikTok entre Oracle et ByteDance. Delivery Hero rachète les activités de Glovo en Amérique latine pour environ 230 M€. ABN Amro et Oddo BHF ont scellé un partenariat stratégique pour "associer leurs activités de courtage" au Benelux.

Ça publie. The Progressive, Next, Rubis, Tikehau, Playtech, Oxford Biomedica, Freelance.com…

Lectures

Pour écouter la chronique :