Qu'y a-t-il là-haut ? Explications possibles des objets mystérieux abattus par les États-Unis

Les responsables américains et canadiens ont proposé peu de détails sur ce que les avions de chasse ont exactement abattu au-dessus de l'Alaska, du nord-ouest du Canada et du lac Huron au cours des trois jours qui ont suivi la chute d'un ballon-espion chinois présumé au large des côtes de la Caroline du Sud.

Une chose est claire, cependant : il y a beaucoup d'articles non militaires qui flottent haut dans l'atmosphère.

"Dans le monde entier, il y a des centaines, probablement près de 1 000 ballons lancés chaque jour pour des observations météorologiques pour des pays du monde entier", a déclaré Raymond Shaw, physicien de l'atmosphère et professeur à l'Université technologique du Michigan. "Ils sont un bon moyen de faire des mesures atmosphériques sans dépenser beaucoup d'argent."

L'armée américaine et l'administration Biden ont reconnu qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas sur les objets téléguidés les plus récents, notamment comment ils restent en altitude, qui les a construits et s'ils ont pu recueillir des renseignements.

Les responsables militaires disent que tant qu'ils ne seront pas en mesure de récupérer les débris, il est peu probable qu'ils sachent avec certitude ce qu'étaient ces objets.

Mardi, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que la communauté du renseignement américaine envisageait la possibilité qu'il s'agisse d'appareils aériens "liés à un objectif commercial ou bénin."

Les ballons sont une explication possible.

Les scientifiques utilisent des ballons pour étudier la configuration des vents, la qualité de l'air et d'autres aspects de l'atmosphère terrestre. Ils existent en plusieurs tailles, de quelques pieds de diamètre à la largeur d'un court de tennis. Certains montent en mission verticale jusqu'à 100 000 pieds avant d'éclater, et beaucoup peuvent parcourir des centaines de kilomètres, généralement en suspendant des charges utiles de capteurs par des cordons ou des ficelles.

Certains ballons de haute altitude utilisés pour étudier la vitesse et la direction du vent dans la stratosphère ne portent qu'un dispositif de suivi GPS, a déclaré Alemu Gonsamo, professeur adjoint à l'Université McMaster du Canada, qui utilise des ballons équipés de caméras pour étudier la végétation au sol.

TOUJOURS INEXPLIQUÉ

L'objet abattu au-dessus du Canada samedi a été décrit par le ministre de la défense du Canada comme ressemblant à un ballon. Mais les deux autres objets pourraient avoir été tout à fait autre chose.

Par exemple, un responsable américain a décrit l'objet abattu au-dessus du lac Huron dimanche comme étant octogonal, avec des cordes qui pendaient.

"Le Pentagone a tiré sur un octogone ? Cela ne pourrait pas être un ballon, car un ballon a par définition une limite molle et doit donc être lisse", a déclaré Alex Kostinski, physicien à l'université Michigan Tech.

En Alaska, où l'un des objets a été abattu, les scientifiques organisent des programmes sur le terrain pour déployer de grands ballons et des fusées à partir d'entrepôts et de rampes de lancement au Poker Flat Research Range, a déclaré John Walsh, chercheur sur le climat arctique à l'Université d'Alaska Fairbanks.

"Mais je ne pense pas qu'un de ces programmes de terrain soit en cours en ce moment, donc cela n'expliquerait pas ce qui a été abattu au cours de la semaine dernière", a déclaré Walsh.

On sait peu de choses sur l'objet abattu au-dessus de l'Alaska vendredi, qu'un porte-parole du Pentagone a décrit comme ayant la taille d'une petite voiture et qu'il a été frappé par un missile à quelque 40 000 pieds au-dessus du sol.

Certains grands drones grand public ou commerciaux équipés d'hélices peuvent être aussi grands qu'une voiture compacte et, dans de rares cas, peuvent atteindre 40 000 pieds, bien que la Federal Aviation Administration américaine interdise aux drones grand public de voler à plus de 400 pieds.

Les drones de recherche déployés dans les régions arctiques sont parfois préférés aux satellites pour avoir une vue plus proche et à plus long terme des effets de la fonte des glaces et de l'élévation du niveau de la mer, selon la NASA, mais ces appareils ne peuvent voler que quelques heures.

Les drones faisaient partie des objets examinés par une équipe d'étude de la NASA formée l'année dernière pour aider le Pentagone à comprendre les phénomènes aériens non identifiés, a déclaré Thomas Zurbuchen, ancien chef scientifique de la NASA qui a supervisé le groupe avant de prendre sa retraite en décembre.

Suite à l'incident des ballons chinois, l'armée américaine a ajusté les filtres qu'elle utilise pour examiner les données radar, ce qui lui permet de repérer des objets plus petits et se déplaçant plus lentement. Cela signifie inévitablement plus d'observations et éventuellement d'autres tirs.

Le sénateur américain Marco Rubio, quittant un briefing classifié sur les objets mardi, a déclaré aux journalistes qu'ils ne sont pas différents des centaines d'objets bénins cités dans les rapports de renseignement antérieurs.

"Nous n'avons jamais abattu quoi que ce soit en plus de 65 ans de NORAD, et en une semaine, ils ont abattu trois objets", a-t-il déclaré.