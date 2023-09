Quadria Capital cherche à lever jusqu'à 1 milliard de dollars pour son nouveau fonds asiatique dans le secteur de la santé

Quadria Capital cherche à lever jusqu'à 1 milliard de dollars pour son troisième et plus grand fonds, alors que la société asiatique de capital-investissement axée sur la santé cherche à exploiter le secteur à croissance rapide en Asie du Sud et du Sud-Est, ont déclaré ses principaux dirigeants.

La société basée à Singapour a levé environ 500 millions de dollars jusqu'à présent et prévoit de clôturer le fonds d'ici le deuxième trimestre 2024, ont déclaré à Reuters les fondateurs et associés gérants Abrar Mir et Amit Varma. La levée de fonds intervient dans un contexte de demande mondiale croissante pour les actifs de santé en Asie, attirés par les perspectives de croissance de la région et la capacité du secteur à résister à des environnements économiques difficiles. "Nous voyons beaucoup de transactions de haute qualité, principalement parce que dans toute l'Asie, vous avez non seulement une très forte demande intérieure ... mais il y a aussi cette force distincte où l'Asie, qu'il s'agisse de l'ANASE ou de l'Inde, s'améliore en tant que fabricant mondial de produits de santé", a déclaré M. Mir. En 2022, les opérations de rachat par des fonds privés dans le secteur de la santé en Asie-Pacifique ont dépassé les 19 milliards de dollars, surpassant le record de 17,8 milliards de dollars de l'année précédente, selon un rapport de la société de conseil Bain & Company, dont le siège se trouve aux États-Unis. Bain s'attend à ce que l'intérêt des investisseurs pour le capital-investissement dans le secteur de la santé en Asie-Pacifique reste fort, l'Inde et l'Asie du Sud-Est étant des marchés à surveiller, les investisseurs pariant sur les importants besoins de santé non satisfaits qui soutiennent les secteurs hospitaliers dans ces deux régions. Le nouveau fonds de Quadria continuera à se concentrer sur l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, où il a conclu en juillet la plus grande transaction de la région depuis 2020 avec la vente de l'hôpital vietnamien FV à Thomson Medical Group de Singapour pour 381,4 millions de dollars. "La raison pour laquelle nous nous intéressons à l'ANASE et à l'Inde est qu'il s'agit d'une population de trois milliards d'habitants", a déclaré M. Varma, qui est également médecin spécialiste des soins intensifs. L'ANASE désigne l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est. "Si la culture, la cuisine et la religion changent d'un pays à l'autre sur ce marché, les problèmes de santé sont exactement les mêmes", a-t-il ajouté. "Il s'agit du manque d'infrastructures, du manque de talents et de l'incapacité de nos patients à payer pour des soins de santé de qualité." Fondée en 2012, Quadria a des actifs sous gestion de plus de 3,4 milliards de dollars, selon son site web. Elle a achevé la sortie de Concord Biotech à la suite de l'introduction en bourse de la société biopharmaceutique indienne en août. En 2020, Quadria a clôturé son deuxième fonds à 600 millions de dollars, dépassant son objectif initial de 400 millions de dollars.