Quaero Capital prend le contrôle de l'espagnol Socamex

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune genevois Quaero Capital a pris le contrôle de Socamex, la filiale de gestion des eaux du spécialiste madrilène de traitement et de valorisation des déchets ménagers Urbaser.

Le groupe basé à Meyrin s'est porté acquéreur de l'intégralité du capital-actions de l'entreprise espagnole. "Cette opération est financée par notre fonds Quaero European Infrastructure Fund II, un fonds de type private equity infrastructure d'une taille de 600 millions d'euros", a précisé vendredi à AWP le directeur des investissements (CIO) Antoine Turrettini.

Il n'a cependant pas souhaité s'exprimer sur les contours de la transaction, dont la finalisation remonte au mois d'août. Selon le portail d'informations financières elEconomista, sa valorisation initiale était estimée à 200 millions d'euros, dette incluse.

Quaero Capital a pris pied en Espagne en 2017 en rachetant un hôpital, avant de prendre en 2019 une participation minoritaire dans le gestionnaire des eaux Tecvasa - rebaptisé depuis Aqlara - étoffée progressivement jusqu'à en prendre le contrôle. Au début de cette année, elle a indiqué détenir 3% du capital du laboratoire catalan Reig Jofre.

"Nous avons quatre actifs en Espagne à travers nos deux fonds d'investissement d'infrastructure non cotées", représentant 875 millions d'actifs sous gestion, a précisé le CIO du groupe genevois.

Socamex emploie plus de 250 personnes et compte plus de 200 stations d'épuration couvrant une population de 6 millions de personnes, ainsi qu'une flotte de 28 camions de nettoyage industriel. Selon elEconomista, la présidence est désormais assurée par Sébastien Bourget, associé gérant de Quaero responsable du segment Infrastructures.

