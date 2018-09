Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La boutique de gestion d’actifs genevoise Quaero Capital renforce ses ressources en gestion répondant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise avec l’engagement de Georgina Parker, une analyste spécialiste ESG. Georgina Parker rejoint Quaero Capital en provenance de la société suisse de conseil en investissement responsable Conser Invest. Elle travaillera avec les équipes de gestion de fonds de Quaero pour identifier les opportunités de développement et d’amélioration de leur approche d’investissement responsable.Georgina Parker a débuté sa carrière en 2007 comme analyste actions chez Bessemer Trust, à Londres et à New York. En 2014, elle a cofondé BroadMinded, une communauté de femmes londoniennes visant à promouvoir l'égalité des genres. En 2015, elle est engagée en tant que Responsable des Ventes de Virgin Pure, une start-up soutenue par Richard Branson cherchant à réduire les déchets plastiques. Elle est diplômée en Economie de l'Université d'Edimbourg et possède la certification CFA.