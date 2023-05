L'entreprise de télécommunications et d'électricité QualTek Services Inc. a déposé son bilan mercredi, munie d'un accord de restructuration qui pourrait réduire de 307 millions de dollars la dette de 625 millions de dollars de l'entreprise.

QualTek s'est placée sous la protection du chapitre 11 à Houston, expliquant que l'augmentation du coût de la dette commençait à amputer son budget d'exploitation, en un temps utile où l'inflation l'obligeait déjà à payer davantage pour la main-d'œuvre et l'énergie.

Les hausses de taux ont fait grimper les charges d'intérêt de QualTek de 33 % en 2022, pour atteindre 59,3 millions de dollars, selon les documents déposés au tribunal.

QualTek est entrée en bourse par le biais d'un véhicule d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) en février 2022, juste avant que la Réserve fédérale ne commence à relever les taux d'intérêt pour tenter de freiner l'inflation dans l'économie américaine. L'offre publique de QualTek a recueilli "beaucoup moins" d'investissements en actions que la société ne l'avait prévu, ce qui l'a obligée à contracter une dette supplémentaire portant intérêt, selon les documents déposés au tribunal.

QualTek entre en faillite avec un accord de restructuration soutenu par 80 % de ses créanciers, qui doivent collectivement 625 millions de dollars. L'accord de restructuration réduirait la dette globale de l'entreprise de 307 millions de dollars et fournirait 40 millions de dollars de nouveaux prêts qui financeront les opérations de l'entreprise après la faillite.

"Nous entrons dans ce processus avec le soutien massif de nos créanciers et de nos clients, ce qui, nous l'espérons, nous permettra d'avancer rapidement et sans disruptifs", a déclaré Scott Hisey, PDG de QualTek, dans un communiqué.

QualTek espère sortir de la faillite dans les 65 jours et prévoit de payer intégralement les fournisseurs de sa chaîne d'approvisionnement et les autres créanciers de second rang.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Blue Bell, en Pennsylvanie, emploie 1 800 personnes et fournit une gamme de services d'infrastructure de télécommunications et d'électricité dans l'ensemble des États-Unis. En 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 753,1 millions de dollars, dont plus de la moitié provenait de la fourniture d'infrastructures à des sociétés de téléphonie sans fil telles que AT&T, Verizon, T-Mobile et Comcast, selon les documents du tribunal.

L'affaire est QualTek Services Inc, U.S. Bankruptcy Court for Southern District of Texas, No. 23-90584.

Pour QualTek : Joshua Sussberg, Christopher Greco et Jaimie Fedell de Kirkland & Ellis ; et Matthew Cavenaugh de Jackson Walker.

