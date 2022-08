Qualifications de Benfica, du Maccabi Haïfa et du Vitoria Plzen

Ce soir avaient lieu la première partie des barrages retours à la Ligue des Champions. Après sa victoire 2-0 la semaine dernière face au Dynamo Kiev, Benfica a confirmé et s'est imposé 3-0 à domicile. Otamendi, Rafa Silva et David Neres ont été les buteurs. Dans une fin de match à suspense, le Maccabi Haïfa s'est qualifié face à l'Etoile rouge de Belgrade avec un but contre son camp de Milan Pavkov dans les arrêts de jeu pour égaliser à 2-2. Enfin, le Vitoria Plzen a accroché sa qualification face à Qarabag en deuxième mi-temps. Après un match nul 0-0 la semaine passée en Azerbaïdjan, le club tchèque s'est imposé 2-1 après avoir été mené. Demain soir, les trois autres matchs de barrage auront lieu.

par Lilian Moy (iDalgo)