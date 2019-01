Qualité de la formation : Les coachs Agile et formateurs de SOAT obtiennent leur certification ICPF

SOAT, cabinet de conseil IT et agilité, poursuit son engagement dans la qualité en formation avec la certification de ses équipes



SOAT est un cabinet de conseil IT et agilité qui accompagne ses clients dans la transformation positive et innovante de leurs organisations. Avec ses plus de 360 consultants informatiques, il se positionne comme le cabinet d'expertise par excellence en IT et agilité et intervient auprès de ses clients dans le développement de leurs projets technologiques, la conception de leurs architectures et la montée en compétence de leurs équipes.



Dans le contexte actuel de réforme en formation, la qualité des prestations demeure un enjeu majeur et répond à une demande de plus en plus forte des entreprises et des stagiaires en formation.

Déjà détenteur d'une qualification OPQF pour son service formation, SOAT a souhaité aller plus loin en certifiant ses coachs Agile et formateurs salariés. Ainsi, SOAT valorise le maillon central de toute démarche qualité, le formateur.

SOAT poursuit ainsi sa démarche qualité en engageant dans la certification ICPF, dédiée aux professionnels de la formation et du conseil, ses 7 consultants formateurs en management et agilité. En lien avec sa culture de progrès, il affirme ainsi son implication à satisfaire sans cesse ses clients.

Les coachs/formateurs ont été formés à la démarche « Management de la qualité des services intellectuels du prestataire » (inscrite à l'Inventaire de la CNCP) en utilisant leur CPF et ont été soutenus par SOAT. Ils ont pu consolider leurs engagements qualité et formaliser ainsi leur dossier pour répondre aux critères de certification.

Pour Michel AZRIA, Président de SOAT « L'univers de la formation est en perpétuel restructuration. Dans ce contexte, les engagements qualité doivent être plus que jamais au coeur des préoccupations des entreprises. SOAT Training est un organisme de formation prêt à relever ce défi.

Nous avons toujours pensé que la capitalisation et le partage des savoirs est une source inépuisable d'efficacité, ouvrant des horizons d'innovation. C'est pour cela que nous favorisons la montée en compétences de nos consultants pour devenir formateurs certifiés et ainsi toujours mieux satisfaire nos clients. »

Pour François Galinou, Président de l'ICPF & PSI « Depuis 1995, ICPF & PSI certifie la capacité du formateur à délivrer une action de qualité. Nous sommes convaincus que le formateur constitue la pierre angulaire sur laquelle repose la qualité de la formation. Et ce point, le groupe SOAT l'a bien compris en faisant certifier ses consultants formateurs et nous sommes plus que fiers d'être leur partenaire qualité. »

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Soat via Globenewswire