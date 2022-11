Quand Biden rencontre Xi : Taïwan, la guerre de la Russie en Ukraine, la Corée du Nord en tête de l'agenda

Cette rencontre en personne, tant attendue, intervient alors que les relations entre les superpuissances sont tombées au plus bas depuis des décennies. Les deux hommes se rencontreront sur l'île indonésienne de Bali, avant le sommet annuel du Groupe des 20 (G20), qui réunit les dirigeants des principales économies développées et émergentes du monde.

M. Biden aborde la réunion après une victoire nationale majeure, les démocrates ayant pris le contrôle du Sénat, tandis que M. Xi a décroché un troisième mandat sans précédent le mois dernier.

"Je sais que j'arrive plus fort, mais je n'ai pas besoin de cela. Je connais Xi Jinping, j'ai passé plus de temps avec lui que n'importe quel autre dirigeant mondial." Biden a déclaré aux journalistes au Cambodge dimanche après les résultats du Sénat.

"J'ai toujours eu des discussions franches et directes avec lui. Il n'y a jamais eu de malentendu sur... la position de chacun d'entre nous."

Le président américain, qui effectue un voyage éclair avec des arrêts à un sommet international sur le climat en Égypte, une réunion de l'ANASE et le sommet de l'Asie de l'Est au Cambodge avant le G20, espère construire un "plancher pour la relation" avec la Chine et s'assurer qu'il existe des règles qui délimitent la concurrence entre les deux nations.

M. Biden a récemment déclaré qu'il n'était pas disposé à faire des concessions fondamentales lors de sa rencontre avec Xi, et qu'il souhaitait que les deux dirigeants définissent leurs "lignes rouges" et résolvent les zones de conflit.

Il est peu probable que la rencontre produise des résultats concrets et aucune déclaration commune n'est attendue, a déclaré la Maison Blanche, mais elle pourrait contribuer à stabiliser une relation marquée par des tensions croissantes ces dernières années sur une foule de questions allant de Hong Kong et Taïwan à la mer de Chine méridionale, en passant par les pratiques commerciales coercitives et les restrictions américaines sur la technologie chinoise.

Biden et Xi, qui ont eu cinq appels téléphoniques ou vidéo depuis que Biden est devenu président en janvier 2021, se sont rencontrés en personne pour la dernière fois pendant l'administration Obama. Les liens entre les États-Unis et la Chine sont au plus bas, notamment depuis le voyage en août de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan, l'île démocratique autonome que Pékin revendique comme son territoire.

"Cette rencontre en personne est l'occasion d'apaiser les tensions et de chercher des moyens de gérer la concurrence", a déclaré Bonnie Glaser, experte de l'Asie au German Marshall Fund.

DES RELATIONS QUI DATENT DE PLUS D'UNE DÉCENNIE

Les deux dirigeants se connaissent bien, ayant parcouru ensemble plus de 17 000 miles et passé 78 heures en réunion, selon les calculs de M. Biden. Ils ont voyagé ensemble aux États-Unis et en Chine en 2011 et 2012, lorsqu'ils étaient tous deux vice-présidents de leurs pays respectifs.

Pékin, frustré par ce qu'il considère comme une militarisation des politiques économiques par l'administration Biden, a cherché à étendre ses liens avec l'Europe et l'Afrique. Le gouvernement de Xi a également critiqué la position de l'administration Biden à l'égard de Taïwan comme portant atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine.

Le président chinois a également laissé entendre que Washington voulait étouffer l'influence croissante de Pékin, qui tente de dépasser les États-Unis en tant que première économie mondiale.

La rencontre de lundi en marge d'une réunion des dirigeants du Groupe des 20 à Bali, en Indonésie, intervient quelques semaines après que l'administration Biden a dévoilé une nouvelle stratégie de sécurité nationale qui considère une Chine de plus en plus autoritaire comme le défi le plus important pour l'ordre mondial.

"L'administration Biden essaiera de faire d'une pierre deux coups - s'assurer le soutien de la Chine sur des questions comme la maîtrise de la Corée du Nord et le changement climatique - pour créer une base de coopération entre la Chine et les États-Unis", a déclaré Oriana Skylar Mastro, experte de la Chine à l'Université de Stanford.

Xi, tout juste sorti d'un congrès du Parti communiste qui a cimenté son pouvoir, fera pression sur Biden pour qu'il s'engage à maintenir la stabilité des relations avec la Chine et à respecter le statu quo sur Taïwan, a déclaré Li Mingjiang, professeur associé à la S. Rajaratnam School of International Studies. Les deux hommes pourraient également rouvrir certains mécanismes de niveau opérationnel pour des consultations bilatérales sur le commerce et d'autres questions, a-t-il ajouté.

M. Biden discutera également de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et prévoit d'être "sans excuses" dans sa défense de l'Ukraine, ont déclaré des responsables américains la semaine dernière.

La Chine s'est largement abstenue de critiquer la guerre de la Russie mais s'est jusqu'à présent abstenue de fournir des armes à Moscou, selon des responsables américains. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet du G20.

M. Biden préviendra également M. Xi que la poursuite du développement d'armes par la Corée du Nord entraînera un renforcement de la présence militaire américaine dans la région, a déclaré la Maison Blanche.

Les États-Unis s'inquiètent du fait que la Corée du Nord envisage de reprendre ses essais de bombes nucléaires pour la première fois depuis 2017 et estiment que la Chine et la Russie ont les moyens de pression nécessaires pour la persuader de ne pas le faire.