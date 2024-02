Si tout se passe comme prévu, les cotations européennes du jour ne serviront pas à grand-chose, dans la mesure où les deux principaux événements de la journée auront lieu en soirée. La séance boursière de la veille a encore donné lieu à des divergences importantes entre la fiesta espagnole et le blues des semiconducteurs, comme nous allons le voir pas plus tard que tout de suite.

Commençons par évacuer la journée de mardi, ce qui va me permettre d'obtenir une transition douce vers les autres sujets du jour. Il y avait deux sortes de marchés hier. Ceux pour les personnes âgées bloquées sur les valeurs du siècle précédent, qui ont progressé. Et ceux pour les jeunes technophiles, qui se sont vautrés. La Bourse de Paris a par exemple gagné 0,3% grâce à la publication de très bonne qualité d'Air Liquide, la valeur de bon père de famille par excellence. Le titre a terminé la journée en hausse de plus de 8%, ce qui n'était jamais arrivé depuis plusieurs siècles, à quelques centaines d'années près. La Bourse de Zurich a fait encore mieux (+0,5%), mais c'est pas du jeu parce que la moitié de la cote suisse est composée d'entreprises d'un autre âge. La palme est malgré tout revenue à Madrid (+0,9%), sans qu'on sache très bien pourquoi, comme souvent, les valeurs espagnoles ne se plient pas aux tendances sectorielles continentales.

En revanche, l'autre pays du fromage, de la fiscalité d'entreprise astucieuse et des machines pour fabriquer des semiconducteurs, a pris un bon coup de tatane. Aux Pays-Bas, la Bourse d'Amsterdam a chuté de -0,9% à cause des baisses prononcées d'ASML, ASM International et BE Semiconductor. C'est ce même secteur qui a provoqué le repli de 0,8% du Nasdaq hier, emmené par Nvidia à la veille de ses résultats annuels. La star de l'intelligence artificielle a perdu 4,3% hier. On peut lire ce matin que c'est en partie à cause de la rumeur selon laquelle Microsoft est en train de plancher sur du matériel destiné à concurrencer celui de Nvidia pour éviter d'être trop dépendant du fournisseur star du secteur. Mais c'est surtout parce que le marché joue un peu la prudence en attendant les performances trimestrielles du groupe, qui seront annoncées ce soir. Comme j'utilise parfois des mots moches et que j'ai un mauvais fond, je vais vous divulgâcher la publication : la progression du chiffre d'affaires et des bénéfices de Nvidia sera hallucinante. Le truc, c'est que tout le monde le sait. Donc pour que le marché soit vraiment satisfait, il faut que les résultats soient hallucinants+. On verra bien ce que ça donne. En attendant, comme l'action gagnait déjà 45% depuis le 1er janvier (après 240% en 2023), les investisseurs ont un peu pris leur distance, au cas où ça tournerait à l'aigre. Et comme depuis quelques temps, quand Nvidia tousse, tout le monde s'enrhume, on a assisté aux baisses d'ASML et consorts en Europe, mais aussi à des gadins pas piqués des hannetons dans le compartiment technologique américain, comme ce -4,7% pour Advanced Micro Devices ou ce -5,2% pour Applied Materials. Verdict ce soir après la clôture de Wall Street.

Pour patienter, même si j'espère sincèrement que vous aurez mieux à faire, il y aura les minutes de la Fed. Et là je parle pas de speed-dating, mais du compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale américaine. C'est minute au sens juridique et ancien : l'acte officiel qui consigne un événement, en l'occurrence les discussions entre banquiers centraux de la Fed qui ont abouti aux décisions et aux commentaires consécutifs à la réunion des 30 et 31 janvier. On verra si les investisseurs y puisent de l'inspiration pour déterminer les desseins monétaires de la banque centrale, et plus précisément le moment où elle commencera à abaisser ses taux. Là aussi, je peux spoiler le contenu : inflation pas vaincue, blabla, économie résistante, blabla, prix en direction de l'objectif quand même, blabla, évolution des taux en fonction des prochains indicateurs, blabla. Avec le diable qui se cachera à nouveau dans les détails.

Pour faire un peu contrepoids au duo Fed / Nvidia, pourquoi ne pas mettre la Chine dans la balance ? Les marchés actions chinois s'enflamment à nouveau à l'annonce du déblocage de l'équivalent de 17 milliards de dollars de prêts pour les promoteurs chinois dont les projets résidentiels sont présents sur une liste blanche dressée par les autorités locales chinoises. Il s'agit d'un des mécanismes annoncés fin janvier pour tenter une ixième stabilisation du secteur immobilier. L'indice Hang Seng Property gagnait plus de 4% dans le sillage de cette annonce. En parallèle, le marché chinois a aussi réagi positivement à la décision des bourses continentales de Shanghai et Shenzhen de sanctionner un gros fonds algorithmique, Ningbo Lingjun, pour avoir massivement parié à la baisse lundi. Les autorités ont prévu de serrer la vis du contrôle sur ce type d'opération, notamment les transactions à effet de levier. Jusqu'à présent, les efforts déployés pour aider le marché à ne pas baisser en réduisant les possibilités de vendre des actions ne se sont pas révélés être une méthode très efficace. Les investisseurs préféreraient que les autorités s'emploient à créer un choc de reprise.

Eu Europe, belle brochette de résultats depuis hier soir : Carrefour, HSBC, Glencore, BAE Systems ou Rio Tinto occupent le terrain. Hier soir à Wall Street, International Flavors & Fragrances et surtout Palo Alto Networks ont lourdement déçu.

L'attentisme est visible sur les marchés d'Asie-Pacifique les plus corrélés aux places occidentales : le Japon, la Corée du Sud et l'Australie baissent. L'Inde gagne un peu de terrain et la Chine se comporte donc bien : +2% pour le Hang Seng et pour le CSI300 en fin de parcours. Les indicateurs avancés européens sont hésitants.

Le CAC40 démarre la séance en hausse de 0,1% à 7805 points. Le Bel20 gagne 0,2% à 3676 points. Le SMI recule de 0,2% à 11 433 points.

Les temps forts économiques du jour

La publication des minutes de la dernière réunion de la Fed occupera l'espace. Tout l'agenda ici.

L'euro remonte à 1,082 USD. L'once d'or rebondit à 2032 USD. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 81,98 USD le baril et un brut léger américain WTI à 77,25 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule un peu à 4,27%. Le bitcoin s'échange à 51 800 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Carrefour publie des résultats 2023 solides malgré un ralentissement en France au T4 et va racheter 700 M€ d'actions.

Annonces importantes (et moins importantes)

Saint-Gobain aurait des vues sur l'australien CSR, selon Bloomberg.

Advent, Blackstone et plusieurs autres fonds lorgneraient la division grand public de Sanofi, selon Bloomberg et Reuters.

Danone envisage de vendre ses activités russes à un homme d'affaires lié à la Tchétchénie, selon le FT.

La Commission européenne donne son feu vert au projet de co-entreprise d’Orange et de Masmovil.

ArcelorMittal estime que l'annonce du gouvernement italien concernant Ilva met fin à son implication dans l'aciérie.

EssilorLuxottica renouvelle l'accord de licence avec Michael Kors pour au moins 5 ans.

Stellantis pourrait construire des VE Leapmotor en Europe et en Amérique du Nord. Le constructeur affirme par ailleurs que la Fiat 500 électrique restera fabriquée à Turin.

SIA Engineering s'associe à Thales Solutions pour explorer des opportunités commerciales.

Breeze Airways annonce une commande de 10 Airbus A220-300.

Drone Volt annonce des "marques d’intérêt" pour son drone de contrôle des lignes électriques haute tension.

DBV Technologies participera au prochain congrès de l’AAAAI 2024.

Sirius Media communique ses dernières actualités.

Phaxiam va retirer ses ADS du Nasdaq le 11 mars, pour réduire sa consommation de trésorerie.

Le petit coin de la dilution : Pharnext lève 0,25 M€ via son OCEANE-BSA.

Les principales publications du jour : Eramet, Imerys, Ipsos, Actia, Axway, Clasquin, Patrimoine et Commerce, Covivio...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

BAE Systems dépasse ses prévisions de bénéfices et prévoit une poursuite de la croissance.

HSBC publie un bénéfice inférieur aux attentes à cause d'une grosse dépréciation sur sa des actifs chinois.

International Flavors & Fragrances chute de 8% hors séance après ses trimestriels.

JDE Peet's prévoit une croissance organique des ventes dans la partie inférieure de son objectif à moyen terme.

Palo Alto Networks coule de 21% hors séance après ses trimestriels.

Rio Tinto répond aux attentes en matière de bénéfices annuels, mais prévoit des coûts plus élevés en 2024.

Wolters Kluwer a publié des résultats 2023 sans relief, mais le rendement pour les actionnaires augmente fortement et les perspectives pour 2024 sont sans surprise.

Annonces importantes (et moins importantes)