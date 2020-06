Matières premières : Quand la Fed sort l’artillerie lourde, ça sent le gaz ! 0 22/06/2020 | 15:36 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Mi-mars 2020, au plus fort de la crise du Covid-19 sur les marchés, l'indice CRY des matières premières affichait une baisse de 67% par rapport à son sommet de 2011 et de 75% par rapport à son sommet de 2008, englué dans les abysses d’une décennie de marché baissier. Beaucoup anticipent une spirale déflationniste, ennemi numéro un des produits de base. L'hypothèse largement répandue est donc que les matières premières vont continuer à sous-performer à cause d’une demande mondiale fortement ralentie. Les leçons du passé sont cependant importantes : suite à la crise de 2008, la réponse budgétaire mondiale est passée à la vitesse supérieure dès la mi-2009 et les matières premières ont flambé au cours des 18 mois qui ont suivi (l’indice CRY affichant une hausse de 83% sur la période). Avance rapide jusqu'au printemps 2020 : les banques centrales sont terrifiées par la déflation et viennent de dégainer en un temps record la plus grosse artillerie financière et fiscale de l’histoire. Nous pensons que cette réponse coordonnée dont l’ampleur est totalement inédite va fortement bénéficier aux matières premières. Nous aimons particulièrement le gaz naturel dans le contexte actuel : les investissements dans le secteur sont au point mort, de nombreux puits non-rentables aux niveaux actuels sont arrêtés et ce dans un contexte de demande mondiale en augmentation (le fameux concept de « réflexivité » de Soros). Pour parfaire le tableau, la Fed inonde les marchés de liquidités… Nous pensons que l’ensemble de ces éléments pourrait donner naissance à un short-squeeze d’anthologie sur le secteur du gaz. D’un point de vue chartiste, on peut observer de belles divergences haussières entre les prix, le RSI et le MACD, qui laissent penser que les cours pourraient s’extraire prochainement à la hausse de leur canal baissier. A surveiller ! Divergences haussières en formation sur le MACD et le RSI sur le gaz naturel (CFD on Natural Gas 1 jour)

Bastien Chenivesse © Zonebourse.com 2020