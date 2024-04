Les marchés actions sont secoués par le net recul des valeurs technologiques américaines, en particulier dans la sphère des semiconducteurs. Les investisseurs ont fait une pause pour se demander si le secteur va continuer à monter jusqu'au ciel. Cette perte de libido coïncide avec le retour du doute sur la trajectoire des taux aux Etats-Unis. En Europe, moins de technologie et de meilleures perspectives de baisse de taux ont créé un climat plus favorable, pour le moment. (Illustration réalisée avec l'IA Copilot Designer)

Wall Street est clairement en difficultés, après avoir perdu le soutien de son compartiment technologique. J'ai mis dans mon panier les 15 plus grosses entreprises américaines pour regarder leur comportement sur la semaine écoulée : 3 seulement ont évolué dans le vert. Le Berkshire Hathaway du papy de la bourse Warren Buffett, un concentré de prudence. JPMorgan Chase, la plus grosse banque américaine qui reste en configuration "gagnant-gagnant" tant que les taux sont élevés et que l'économie est vigoureuse. Et UnitedHealth, l'assureur-santé qui a encore surpris son monde avec des performances inébranlables, même quand ses rivaux sont à la peine. UnitedHealth, c'est le dossier qui pèse le plus lourd du Dow Jones, ce qui explique en partie le +0,3% affiché par le plus vieil indice américain sur la semaine, alors que le Nasdaq 100 chutait de 5,4%. Un peu comme quand le vieux joueur expérimenté vient de mettre une rouste à son jeune adversaire et qu'il lui dit "tu t'es bien défendu, mais il te reste des choses à apprendre".

Côté baisses en revanche, ça pique. La star Nvidia a décroché de près de 14% sur la semaine, comme Tesla, du reste. La capitalisation d'Exxon Mobil vient d'ailleurs de repasser devant celle du groupe d'Elon Musk. C'est une autre illustration du match entre l'ancien et le nouveau monde. Apple, Microsoft, Alphabet et Meta ont fait de la résistance mais ont lâché plus de 5%. Le secteur des semiconducteurs, au-delà de Nvidia, a senti le sol s'ouvrir sous ses pieds après la révision en baisse des prévisions de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Mais cet avertissement de TSMC, c'est presque de la petite histoire. La grande histoire, c'est la disparition momentanée des espoirs de baisse de taux aux Etats-Unis, qui rouvre quelques plaies et de nouvelles conjectures. Trop d'inflation pour que la Fed soit à l'aise. Même les colombes de la banque centrale ont dû se résoudre à leur confiteor : elles ont péché par excès d'optimisme. Les marchés actions ont mis un peu de temps à comprendre que, cette fois, c'est du sérieux. Si la politique monétaire ne prend pas un tour plus favorable, en tout cas pas dans l'immédiat, il est logique que les valeurs technologiques en pâtissent en premier. Et comme ce sont celles qui pèsent le plus lourd, et de loin, aux Etats-Unis, on se retrouve avec des indices en berne. Enfin sauf si vous avez la chance d'héberger du UnitedHealth, mais c'est anecdotique.

On soulignera quand même que les places européennes, moins en pointe en ce qui concerne l'IA et moins chargée en champions de la tech, s'en sortent très bien. Le CAC40 a grappillé 0,1% sur la semaine écoulée, grâce aux performances rassurantes du Made in France, LVMH et L'Oréal en tête. En plus, la Banque centrale européenne a encore des chances, elle, de baisser ses taux en juin. Ça compte. L'EURO STOXX 50 prend 8,8% depuis le 1er janvier, pendant que le Nasdaq a réduit ses gains à 1,2%.

Cette semaine est un peu charnière, parce qu'elle va héberger une grosse cargaison de résultats d'entreprises. Il y a pas mal de semaines charnières en bourse, mais disons que celle-ci aurait été importante de toute façon, mais qu'elle l'est encore plus parce que les marchés actions sont moins fringants. Il y a sur l'agenda une cinquantaine de groupes pesant plus de 100 milliards. Ce qui signifie qu'il y en aura des centaines de taille plus petite. Pour rester sur les têtes d'affiche, en Europe, ça donne SAP, Novartis, Roche, Air Liquide, Hermès, Nestlé, Sanofi, Schneider et TotalEnergies. Aux Etats-Unis, place à Tesla, Meta, IBM, Qualcomm, Boeing, Microsoft, Alphabet et Intel. Il va sans dire que les valeurs technologiques américaines seront au cœur de l'attention.

Voici quelques informations à retenir pour bien démarrer la semaine :

Les parlementaires américains sont parvenus à un accord bipartisan pour débloquer des fonds pour l'Ukraine. L'enveloppe n'est pas aussi ambitieuse que prévu, mais elle reste substantielle.

La situation ne s'est pas envenimée entre Israël et l'Iran au cours du weekend, ce qui a contribué à faire reculer les cours pétroliers. Le Wall Street Journal a consacré un article très documenté sur la façon dont la Maison Blanche a œuvré en coulisses pour éviter un embrasement.

Le 4 e halving du bitcoin a eu lieu vendredi. Cette division par deux de la rémunération des mineurs qui créent la cryptomonnaie intervient tous les 210 000 blocs. La récompense pour le minage d'un bloc est passée de 6,25 à 3,125 bitcoins. Le prochain halving aura lieu en 2028. La plus célèbre des cryptomonnaies cote ce matin un peu moins de 66 000 USD pièce.

halving du bitcoin a eu lieu vendredi. Cette division par deux de la rémunération des mineurs qui créent la cryptomonnaie intervient tous les 210 000 blocs. La récompense pour le minage d'un bloc est passée de 6,25 à 3,125 bitcoins. Le prochain halving aura lieu en 2028. La plus célèbre des cryptomonnaies cote ce matin un peu moins de 66 000 USD pièce. Sur l'agenda éco de la semaine, on retrouve aux Etats-Unis la première estimation du PIB du 1er trimestre (jeudi) et l'inflation PCE de mars (vendredi). Le marché s'intéressera aussi à la décision de la Banque du Japon sur ses taux (dans la nuit de jeudi à vendredi), avec un statu quo en vue mais une mise à jour des perspectives d'inflation. Les indicateurs PMI avancés d'avril (mardi), complètent le tableau.

En Asie Pacifique ce matin, une tentative de rebond est en cours après la gueule de bois des séances précédentes. Au Japon, le Nikkei 225 reprend 0,6%, après avoir décroché de plus de 6% la semaine dernière. La Corée du Sud, l'Inde et l'Australie prennent 0,5% à 1%. Hong Kong est en hausse de près de 2%. La Chine continentale, en revanche, recule légèrement. Les indicateurs avancés européens évoluent dans le vert, le regard tourné vers les futures américains, qui laissent entrevoir un redressement après la purge de la semaine précédente.

Le CAC40 démarre la séance en hausse de 0,6% à 8070 points. Le SMI est à l'équilibre à 11 307 points. Le Bel20 gagne 0,8% à 3859 points.

Les temps forts économiques du jour

L'indice de l'activité nationale de la Fed de Chicago aux Etats-Unis sera publié à 14h30. Tout l'agenda ici.

L'euro se négocie 1,0665 USD. L'once d'or perd un peu de terrain à 2372 USD. Le pétrole s'assagit, avec un Brent de Mer du Nord à 86,51 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,50 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,66%. Le bitcoin se négocie 65 753 USD.

Les principaux changements de recommandations

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

GTT annonce une envolée de ses revenus au T1, et nomme Jean-Baptiste Choimet comme directeur général à compter du 12 juin.

Icade annonce des revenus en légère hausse au T1, mais un carnet de commandes en baisse de 6,5%.

Annonces importantes (et moins importantes)

Alstom a cédé son activité de signalisation conventionnelle aux Etats-Unis à Knorr-Bremse pour 630 M€.

TotalEnergies lance le projet Marsa LNG à Oman.

Les travailleurs canadiens de l'Airbus A220 rejettent l'accord de principe.

EDF, Engie et Qair demandent une rallonge à l'Etat pour les fermes pilotes en Méditerranée, selon Les Echos.

Technip Energies remporte un contrat "conséquent" (entre 500 M€ et 1 Md€ de CA) pour le projet Marsa LNG de TotalEnergies et OQ à Oman.

Valeo franchit une nouvelle étape vers la mobilité électrique et annonce sa nouvelle division Valeo Power.

Nexans et Equinor renforcent leur partenariat de long terme en signant un contrat de quatre ans pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence.

Ipsen signe un accord de développement avec Skyhawk Therapeutics dans le ciblage d’ARN dans les maladies neurologiques rares, avec paiement initial et versements d'étapes, le tout pouvant aller jusqu'à 1,8 Md$ hors redevances.

Worldline modifie son conseil d'administration, dont la présidence sera confiée à Wilfried Verstraete.

Eurazeo investit dans Eres Group.

Covivio a déposé son projet d'OPE sur sa filiale Covivio Hotels, sur la base de 31 Covivio pour 100 Covivio Hotels, sans intention de retirer la filiale de la cote.

Pearson Poon devient président du conseil de surveillance de ST Dupont.

Tensions entre Groupimo et Euronext sur un projet de transfert sur Euronext Access.

Vers une OPA amicale à 6,31 EUR par action d'Advantech sur Aures.

Vergnet remporte un contrat d'éclairage public de 1,5 M€ à Wallis & Futuna.

Les principales publications du jour : Icade, Lumibird, Nicox, Freelance…

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

En Europe

Cinq vagues de licenciements chez UBS débuteront en juin, selon la SonntagsZeitung.

Henkel est à l'affût d'acquisitions, a déclaré son CEO au FAZ.

Le projet de rachat du réseau fixe de Telecom Italia par le fonds américain de capital-investissement KKR fera l'objet d'une décision des autorités européennes de la concurrence d'ici le 30 mai.

Hindenburg Research n'en démord pas contre Temenos en publiant un nouveau communiqué à charge.

En Amériques

Tesla baisse ses prix dans le monde, sur ses véhicules et sur son logiciel de conduite autonome. Tesla dont la capitalisation est rattrapée par celle d'Exxon Mobil pour la première fois depuis le début de l'année 2023.

Les négociations entre Salesforce et Informatica échouent, selon le WSJ.

Blackstone propose de racheter Hipgnosis pour 1,24 USD l'action.

Après sa victoire de l'usine Volkswagen, l'UAW s'attaque à Mercedes en Alabama.

Embraer livre 25 appareils au T1 et signale un carnet de commandes au plus haut depuis sept ans.

Nike va licencier 740 personnes au siège de l'Oregon.

En Asie Pacifique

Le constructeur automobile chinois Li Auto réduit les prix de ses voitures pour gagner des parts de marché.

Le promoteur chinois Landsea ne parvient pas à rembourser ses obligations offshore.

Honda investira 808 M$ au Brésil d'ici à 2030.

Le constructeur chinois BYD a dévoilé le nom de son pick-up électrique : le "Shark".

Air New Zealand revoit en baisse ses prévisions.

Les principales publications du jour : SAP, Verizon, Cadence Design, Sandvik … Tout l’agenda ici.