Bourse de Paris : Quand la poussière retombe

Prévisionnistes, économistes, journalistes, scientifiques… On en a écrit, des kilomètres de papier depuis le début de la crise du Covid-19. Bon, il va falloir en jeter une bonne partie au vu du scénario qui est en train de se dessiner. Alors, oui, des revirements sont encore possibles. Mais globalement, l'histoire qui est en train de s'écrire est assez éloignée de celle que les grands courants d'analyse envisageaient. On pourrait même dire qu'elle prend un malin plaisir à déjouer les pronostics. On s'est trompé sur les scénarios économiques. Sur la propension de l'être humain à remettre les pieds dans ses bonnes vieilles pantoufles au lieu de préparer un monde différent. Sur la facilité de Donald Trump à se faire réélire. Sur la capacité de l'Europe à se remettre en ordre de marche… J'arrête la liste, elle est longue.

La somme de ces petites erreurs en a créé une grosse et nous enseigne une certaine humilité : malgré nos technologies et nos puissances de calcul, nous sommes encore dans l'incapacité de prévoir des réalités multifactorielles. Peut-être que c'est tant mieux ? Ce qui est sûr, c'est que la crise du Covid va devenir un sujet d'étude économique et financier au même titre que les subprimes, la bulle internet et tous les événements de ce type dans l'histoire économique moderne. Mais il faudra attendre que la poussière retombe vraiment car nous n'en avons pas encore fini avec cette crise qui a créé des séismes majeurs dans plusieurs industries. Mince, encore une prédiction.

Pour revenir sur des sujets plus ancrés dans la réalité, voilà une sélection d'informations importantes parues ce weekend :

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés (Opep+) ont décidé de prolonger en juillet les réductions de production auto-imposées, pour contrôler l'offre de pétrole et ainsi soutenir les prix. Mais ça passe mal dans certains pays, notamment le Mexique.

Londres impose une quarantaine de quatorze jours (une quatorzaine ?) aux voyageurs de l'étranger, sonnant le glas du tourisme insulaire… et s'expose à des mesures identiques en retour. La gestion de la crise par Boris Johnson est décidément surprenante, mais fallait-il attendre autre chose du fantasque successeur de Theresa May ?

Attention, Donald Trump a de nouveau évoqué des surtaxes sur l'automobile européenne vendredi lors d'une rencontre avec des pêcheurs de homards du Maine, après avoir enterré le sujet depuis plusieurs semaines.

La Nouvelle-Zélande n'a plus de cas de Covid-19. La totalité des restrictions intérieures qui avaient été imposées seront levées mardi. Toutefois, le pays maintient son contrôle aux frontières.

Colin Powell, républicain et ancien secrétaire d'Etat de Georges W. Bush, votera pour le démocrate Joe Biden lors de la présidentielle américaine.

Environ 400 000 personnes devraient reprendre le chemin du travail à New York, où le confinement est allégé à partir de ce lundi.

AstraZeneca (141 Mds$ de capitalisation) aurait approché Gilead (98 Mds$) au sujet d'un rapprochement, selon les informations obtenues par Bloomberg.

Les indicateurs avancés européens sont baissiers tôt ce matin, mais pas les "futures" américains ni les places asiatiques.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle allemande (8h00) et un discours de Christine Lagarde (à partir de 15h45) sont les principaux événements "macro" du jour. Aucun indicateur n'est prévu aux Etats-Unis. Ce matin, le Japon a annoncé une contraction de -0,6% de son PIB du premier trimestre 2020, dans le cadre de la dernière lecture de l'indicateur.

L'euro a perdu un peu de terrain à 1,1295 USD. L'once d'or est repassée sous ses niveaux récents, à 1687 USD. Le pétrole perd environ 1% après ses gains récents, à 42,87 USD le baril de Brent et à 39,89 USD le baril de WTI. Le rendement du 10 ans américain poursuit son ascension, à 0,90%. Le Bitcoin est relativement stable à 9728 USD.

Les principaux changements de recommandations

Andritz : Commerzbank passe d'acheter à conserver en visant 38 EUR.

Atlantia : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 27,40 à 20,50 EUR.

Carlsberg : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 1050 DKK.

CD Projekt : Citigroup passe de conserver à vendre.

Covivio : HSBC passe de conserver à acheter en visant 82 EUR.

Davide Campari : Bernstein passe de performance de marché à surperformance en visant 8,90 EUR.

Hays : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 145 GBp.

ING Groep : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours ajusté de 8,60 à 8,80 EUR.

JD Sports Fashion : RBC passe de performance sectorielle à sousperformance en visant 625 GBp.

Kingfisher : RBC passe de sousperformance à surperformance en visant 230 GBp.

Kion : Commerzbank passe d'acheter à conserver en visant 60 EUR.

Klépierre : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 15,20 EUR.

Merlin Properties : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 6,10 EUR.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif relevé de 89 à 105 EUR.

Royal Unibrew : J.P. Morgan démarre le suivi à souspondérer en visant 465 DKK.

Siemens Healthineers : Citigroup passe de conserver à acheter.

Unibail : Goldman Sachs passe de neutre à vendre.

Vodafone : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 148 à 159 GBp.

L’actualité des sociétés

En France

Airbus a livré 24 avions sans recevoir de commandes en mai. Le gouvernement devrait annoncer mardi un plan de 10 Mds€ de soutien pour la filière aéronautique, dont 1 Md€ via un fonds d'investissement, selon Les Échos. Une grève massive est prévue mardi chez Ilva, à Tarente, pour protester contre les suppressions d'emplois dans le cadre du nouveau plan prévu par ArcelorMittal, qui passerait par 5000 suppressions de postes. Des centaines de salariés, élus et habitants de Choisy-le-Roi ont manifesté samedi dans les rues de la ville pour défendre l'usine Renault, que le constructeur automobile prévoit de fermer. Le gouvernement favorable à un lancement des enchères de la 5G en septembre. Amoeba émet la troisième tranche de ses OCA Nice & Green. Danone, Wendel, Intexa, SES-Imagotag, ECA, Rexel, Faurecia, Robertet, Tessi, Ubisoft, Dassault Systèmes, Agrogénération, communiquent sur leurs assemblées générales.

Dans le monde

Les services judiciaires des Etats américains enquêtant sur de possibles violations des règles en matière de concurrence de la part de Google se dirigent vers une recommandation de démantèlement de la division de technologie publicitaire de la filiale d'Alphabet, selon CNBC. JD.com espère lever 4 Mds$ sur le marché de Hong Kong avec sa cotation secondaire, a officialisé l'entreprise. La BaFin a perquisitionné les locaux de Wirecard et une procédure a été ouverte contre sa direction dans le cadre d'une enquête pour des soupçons de manipulation de marché, après quoi le management a confirmé ses prévisions et annoncé sa collaboration à l'enquête. British Airways (International Consolidated Airlines), Ryanair et easyJet ont adressé une lettre commune au gouvernement britannique pour dénoncer la quarantaine imposée en Grande-Bretagne. AstraZeneca aurait approché Gilead en vue d'un mariage, a appris l'agence Bloomberg. Volkswagen envisage de nouvelles réductions de coûts pour faire face à l'impact de la pandémie de coronavirus sur son activité, a déclaré un porte-parole du constructeur automobile allemand. GrubHub aurait reçu des marques d'intérêts de Delivery Hero et Just Eat, selon CNBC. La NASA enquête sur le rôle de certains de ses hauts dirigeants dans le cadre de l'attribution à Boeing d'un juteux contrat d'atterrisseur lunaire.

Ça publie. ICA Gruppen, Thor Industries, Frontier Development…

Lectures :