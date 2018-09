Quand le Big data permet aux professionnels de la distribution de mieux connaître leurs clients

Force est de constater que les professionnels de la distribution cherchent à améliorer la connaissance de leurs clients pour gagner en compétitivité et en qualité de service. Dans ce contexte, collecter à la volée l'ensemble des données des ventes est un bon indicateur. Pour se faire, une approche orientée Big Data est nécessaire. L'objectif sera donc : de consolider l'ensemble des données clients pour en améliorer la connaissance, d'avoir accès en temps réel aux informations des ventes clients, puis de transformer et moderniser son Système d'Informations.

La mise en oeuvre d'une démarche adaptée

Pour réussir son projet Big data, un processus industriel doit être mis en place et reposer sur quatre grandes étapes. Tout d'abord, il faut concevoir et définir, en fonction des objectifs stratégiques métier, l'architecture Big Data. Il est ensuite possible de récupérer les informations des bases existantes afin de les consolider. À partir de là, il faudra créer diverses applications qui permettront par exemple aux professionnels de la distribution de recevoir les données des ventes réalisées, de revoir le référentiel des produits, etc. Enfin, un socle de supervision sera nécessaire.

Une conduite de projet agile

Pour lancer de telles initiatives, le pilotage en mode agile de l'ensemble du projet est fondamental : le cadrage, la conception et la réalisation des applications notamment. La constitution de « Feature team » sera aussi nécessaire. Globalement, l'équipe devra réunir des profils comme des Product Owner, des Scrum Master issus des équipes du client, des interlocuteurs du métier et de la production informatique ainsi que des équipes en charge du "Front" et des fonctions CRM.

Il sera alors possible d'intégrer toutes les compétences techniques et métiers indispensables pour avoir une bonne vue d'ensemble. Ensuite, une phase de tests et de déploiement sur le terrain permettra de valider le bon fonctionnement ainsi que l'application des solutions directement auprès des points de vente.

Le Bigdata se positionne donc comme un nouveau levier pour les professionnels de la distribution qui pourront ainsi renforcer leur attractivité et leur compétitivité en s'appuyant sur une bonne compréhension des comportements et attentes de leurs clients.

Andrea ZERIAL, Directeur associé chez Mind7 Consulting