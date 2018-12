Quand le collaboratif s'impose comme un maillon-clé de la communication unifiée

Par Bertrand Pourcelot, DG de Centile Telecom Applications

Les sujets liés à la communication unifiée sont indiscutablement un axe-clé pour les entreprises de toutes tailles qui cherchent à gagner en performance et en fluidité dans leur mode de travail. Dans ce contexte, les opérateurs et intégrateurs ont fortement investi pour renforcer leur qualité de services, innover au travers d'offres intégrées et accompagner leurs clients dans leurs projets de modernisation de leurs environnements de travail. La notion d'intégration au système d'information prend notamment en compte différents points clé comme les processus métier. A ce niveau, les exemples sont nombreux : connexion aux environnements CRM pour les remontées de fiches clients, aux ERP et différents outils de gestion . Autant d'éléments stratégiques pour travailler dans de bonnes conditions.

Quand la communication unifiée ne se limite pas à la convergence fixe-mobile

Bien sûr, la convergence fixe-mobile est un point essentiel de la communication unifiée, mais ce n'est pas tout. En effet, il faut alors voir les nombreux aspects qu'elle peut offrir en matière de travail collaboratif à l'image par exemple de la visioconférence, des outils de messagerie instantanée, y compris en situation de mobilité. Autant de vecteurs qui permettent depuis un point unique de travailler efficacement, en toute sécurité et dans une qualité de service réellement professionnelle. L'objectif est donc d'avoir un guichet unique intuitif et mobile pour accompagner le collaborateur dans la réalisation de ses missions. Cela permettra de casser l'approche « silos » fréquemment rencontrée dans le grand public.

Proposer une réelle expérience collaborateur

Pour réussir ces projets, il est fondamental de proposer des outils attractifs, adaptables et simples à utiliser. Ces différents éléments mettent en avant un point essentiel : la nécessité d'offrir une véritable expérience collaborateur aux utilisateurs. La notion d'UX est donc fondamentale et un soin particulier est nécessaire pour concevoir des applications pensées pour faciliter la collaboration au quotidien. À titre d'exemple, depuis une interface unique, il faut pouvoir gérer ses statuts de disponibilités, piloter ses lignes fixes et mobiles, lancer ses sessions de visioconférence, etc. Autant d'éléments qui nécessitent une fluidité d'accès dans le pilotage de ses opérations. Créer des interfaces attrayantes est donc une absolue nécessité.

Écouter les utilisateurs et accélérer la transformation digitale

Le travail collaboratif connaît chaque année une forte croissance qui amène les utilisateurs à rechercher en continu de nouveaux vecteurs pour mieux travailler. En ce sens, il est fondamental de continuer à innover sans cesse pour proposer des environnements toujours plus connectés et permettant aux collaborateurs de travailler aisément depuis un point unique. La collaboration mobile de nouvelle génération sera alors enfin une réalité concrète pour toutes et tous.

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Centile via Globenewswire