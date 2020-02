Quand le coronavirus dope les ventes de jeux vidéo et de préservatifs

Alors que les centres commerciaux et les magasins plus modestes sont toujours fermés et que les ventes de véhicules et de smartphones piquent du nez, la demande en produits de santé, de divertissements et en produits cosmétiques reste solide, selon les données produites par le géant du commerce en ligne chinois Alibaba. Outre les jeux, les ventes de tapis de yoga et de matériel de sport à domicile ont grimpé en flèche, rapporte l'Agence Reuters. Même le livre profite de la crise : +60% sur la semaine du 10 février par rapport à la semaine précédente.

Alors que les masques se sont multipliés dans les rues, les ventes de rouge à lèvre ont paradoxalement sextuplé et celle de fard à paupière ont progressé de 150%. Un autre marchand en ligne populaire, Pinduoduo a vu ses ventes exploser dans les kits pour couper les cheveux et dans les préservatifs. Plus étonnant, JD.com a constaté une très forte progression des ventes de matériel de cuisson et de rôtisserie. En Corée du Sud, ce sont les produits de santé qui ont connu la plus grosse envolée, notamment ceux qui ont trait à la médecine traditionnelle comme le ginseng rouge, mais aussi les probiotiques et les vitamines, selon Lotte Home Shopping. Les ventes de petites machines à laver ont aussi bondi, en alternative aux laveries automatiques, a fait savoir la chaîne de supermarchés sud-coréenne Homeplus.

L'offre et la demande ne correspondent pas forcément : les quarantaines et les reports de réouvertures d'usines ont entraîné des pénuries sur certains biens.