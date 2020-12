Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt

Je vous ferai grâce d'une explication en détails et chiffrée des mesures annoncées par la Banque centrale européenne hier. D'abord parce que la banque centrale a fait à peu près ce qui était attendu, en dépit des oooh ! et des haaa ! du marché hier en début d'après-midi. Ensuite parce qu'il faut bien avouer que même si on comprend à peu près les mécanismes à l'œuvre, on a un peu de mal à voir la différence entre un chouia de milliards en plus vu la taille de la pile d'argent déjà déployée. Ce qu'il faut retenir, c'est que Christine Lagarde a décidé de continuer à travailler plutôt que d'annoncer aux dirigeants européens, aux marchés financiers et à sa famille que tout est perdu et qu'il vaut mieux laisser l'Europe s'effondrer. Par conséquent, la BCE va continuer à injecter de l'argent au moins jusqu'à ce que l'immunité collective et les vaccins nous auront permis de retrouver une vie quotidienne normale, base indispensable pour relancer la croissance européenne. La mauvaise nouvelle, c'est que cette étape ne sera pas atteinte entre Noël et le Jour de l'An cette année, mais plutôt sur la seconde moitié de l'année prochaine, probablement d'ailleurs à l'automne plutôt qu'en été.

L'ambiance morose qui règne en Europe – je ne vous parle même pas des prévisions de croissance abaissées et des ultimes soubresauts du Brexit – est loin de celle qui prévaut à Wall Street, même si l'évolution des indicateurs économiques des Etats-Unis a tendance à prendre le chemin opposé à celui de la progression de la pandémie. Outre-Atlantique, on fait plutôt dans l'extravagance. Les premières journées de cotation d'Airbnb (+113%), C3.ai (+120%) et de ces gros loosers de DoorDash (seulement 86% de hausse) sont en train de transformer la bourse américaine en un bon gros casino, et envoient un message pas vraiment sain à ceux qui découvrent les marchés cette année, et ils sont apparemment nombreux. Ces variations posent vraiment beaucoup de questions. Par exemple les ratios de valorisation servent-ils encore à quelque chose ? Ou encore, les investisseurs ont-ils tellement peur de laisser un train passer qu'il faut en être à tout prix, quitte à faire l'impasse sur les fondamentaux ? Mais aussi, les banques d'affaires sont tellement nulles qu'elles manquent le juste prix de moitié ? Mais peut-être suis-je l'idiot qui regarde le doigt quand le sage montre la lune… En tout cas, je trouve cet "IPO-Show" inquiétant. Allez, on en reparle dans dix ans pour voir où en sont les trois entreprises.

On surveillera aujourd'hui d'éventuelles avancées sur le front du plan de soutien aux Etats-Unis, même si les dernières indications ne sont pas très optimistes. En Europe, les 27 se sont accordés sur les grandes lignes du plan de relance, ce qui est une très bonne nouvelle, et négociaient toujours cette nuit sur les objectifs climatiques attachés au paquet de mesures.

Hier sur les marchés, les indices ont évolué dans des bornes étroites, comme c'est le cas depuis quelques jours à quelques exceptions près. Ça sent la fin de l'année, les repas en famille et les fêtes entre copains. A Paris, le CAC40 aura du mal à aller chercher une année 2020 positive, puisqu'il cotait hier 5549 points, contre 5978 points le 31 décembre 2019. Il manque 7,7%. Loin, très loin des vedettes 2020 comme le Nasdaq 100 américain (+44%), le KOSPI coréen (+25%) ou l'OMX 20 danois (+23%). De quoi donner du poids aux recommandations de diversification géographique des investissements.

Ce matin, les indicateurs avancés sont, comme depuis le début de la semaine, assez indécis en préouverture, et légèrement baissiers. Tokyo a terminé sa semaine sur une baisse de 0,39%.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice de prix à la production (14h30) précèdera l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan pour novembre (16h00).

Le dollar se négocie 1,2157 USD. L'once d'or est inchangée à 1837 USD. Le pétrole rend un peu de ses gains de la veille, à 50,32 USD le Brent et à 46,90 USD le WTI. La dette américaine affiche un rendement de 0,91 % sur 10 ans. Le Bitcoin passe sous la barre des 18 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 52 à 56 CHF.

Aena : Oddo BHF démarre le suivi à l'achat en visant 164 EUR.

Alstria : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 16,80 EUR.

Beneteau : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 11 EUR.

Bertrandt : Baader Helvea reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 31 à 40 EUR

Dätwyler : UBS reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 225 à 264 CHF.

Deutsche Euroshop : Baader Helvea passe d'accumuler à alléger en visant 17,80 EUR.

Frontier Developments : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 2850 GBp.

HelloFresh : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 55 EUR.

Hermès International : Bernstein passe de surperformance à performance de marché en visant 860 EUR.

Keywords Studios : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2555 à 2733 GBp.

Klépierre : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 18 EUR.

Land Securities : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 799 GBp.

Mercialys : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 8,80 EUR.

NatWest : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre en visant 180 GBp.

Pagegroup : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 450 à 510 GBp.

Paradox Interactive : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 275 SEK.

Randstad : Deutsche Bank passe de conserver acheter en visant 59 EUR.

Sanlorenzo : Berenberg démarre le suivi à l'achat en visant 20 EUR.

Stagecoach : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 85 GBp.

Team17 : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 668 GBp.

Tryg : HSBC reprend le suivi à conserver en visant 170 DKK.

Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs passe de neutre à achat en visant 75 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Ça publie aujourd'hui. Rolls-Royce, Carl Zeiss Meditec, Fraport, ISRA Vision…