Quand les États-Unis et d'autres pays ont-ils déjà libéré du pétrole de leurs réserves ?

Les États-Unis envisagent de libérer 180 millions de barils de pétrole sur une période de plusieurs mois de la réserve stratégique américaine de pétrole, ont déclaré deux sources mercredi, ce qui marquerait la troisième fois que l'administration Biden puise dans la réserve au cours des six derniers mois. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche ces dernières semaines, le baril de Brent ayant atteint 139 dollars au début du mois de mars après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions imposées à ce pays par les États-Unis et leurs alliés. L'offre mondiale de pétrole se resserre depuis des mois, exacerbée ces dernières semaines par les prévisions selon lesquelles les exportations russes pourraient diminuer de 1 à 3 millions de barils par jour. La Russie est le deuxième plus grand exportateur de brut derrière l'Arabie Saoudite. La plupart des autres grands producteurs de brut sont soit à pleine capacité, soit peu disposés à augmenter leur production alors que le monde est confronté à des mois de resserrement de l'offre. Les États-Unis, premier producteur mondial de brut, pompent actuellement 11,7 millions de barils par jour, mais cela ne suffit pas à répondre à la demande mondiale. La réserve stratégique américaine de pétrole s'élève actuellement à 568,3 millions de barils. Cette libération serait la plus importante depuis la création de la réserve en 1974. On ne sait pas si les autres membres de l'Agence internationale de l'énergie, qui comprend 29 autres nations comme la France, l'Allemagne et le Japon, suivront les États-Unis. L'AIE a convoqué une réunion d'urgence vendredi. Les États-Unis ont annoncé une libération de 50 millions de barils en réponse à la hausse des prix à la fin de 2021, bien qu'un geste attendu en tandem de la part de la Chine ne se soit pas matérialisé. L'AIE, tout comme les États-Unis, a déclaré qu'elle libérerait 60 millions de barils plus tôt ce mois-ci après l'invasion russe. Année Quantité de pétrole Raison de la libération libérée 2022 Estimation 180 Marchés pétroliers tendus millions de barils de pétrole à la perturbation continue de l'approvisionnement par les États-Unis après les sanctions des États sur la Russie 2022 60 millions de barils de Marchés pétroliers tendus membres de l'AIE, après l'invasion de la Russie dont 30 millions de l'Ukraine, et des États-Unis/alliés sanctionnés Russie 2021 50 millions de barils Inquiétudes concernant la hausse des prix des États-Unis pendant les États fragiles ; récupération des pires amts indéterminés du coronavirus. Pas de l'Inde, de la Chine, coordonné avec l'AIE. Japon, Corée, Royaume-Uni 2011 60 millions de barils, Perte d'approvisionnement en brut avec 30 millions de barils provenant de perturbations en provenance des États-Unis Libye et d'autres pays 2005 60 millions de barils, avec des perturbations de l'approvisionnement de 20,8 millions de barils de l'ouragan Katrina États-Unis 1991 17,3 millions de barils américains Pour minimiser les perturbations du marché pendant la guerre du Golfe persique après l'invasion du Koweït par l'Irak Les États-Unis libèrent aussi périodiquement du pétrole de leur propre chef, parfois par des ventes imposées par le Congrès. Washington a également libéré de sa réserve stratégique par le biais d'accords d'échange, semblables à des prêts, avec des entreprises privées, souvent à la suite de catastrophes naturelles locales. Les entreprises doivent rembourser à une certaine date, avec des barils de primes supplémentaires comme intérêts. Année Montant Raison de la libération 2017 5,2 millions Perturbations de l'approvisionnement dues aux barils de l'ouragan Harvey 2012 1 mln bbls Perturbations de l'approvisionnement dues à l'ouragan Isaac 2008 5,4 mln bbls Perturbations de l'approvisionnement dues aux ouragans Gustav et Ike 2006 750 000 bbls Fermeture du Calcasieu Ship Channel 2006 767 000 bbls Fermeture du Sabine Neches Ship Channel suite à un accident de barge 2005 9,8 mln bbls Perturbations de l'approvisionnement dues à l'ouragan Katrina 2004 5.4 mln bbls Perturbations de l'approvisionnement dues à l'ouragan Ivan 2002 98 000 bbls Perturbations de l'approvisionnement dues à l'ouragan Lili 2000 Environ 30 mln Pour établir une source de carburant d'urgence en bbls aux États-Unis. Nord-Est 2000 1 mln bbls Fermeture du Calcasieu Ship Channel 1999 11 mln bbls Pour échanger des qualités de brut contre du brut Maya 1996 900 416 bbls Blocage de la ARCO Pipe Line Company (Reportage de Stephanie Kelly ; édition de Marguerita Choy, David Gregorio, David Evans et Muralikumar Anantharaman)