Laurent Pignot Analyste Suivre 113 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Quand les capital-risqueurs profitent grassement des NFT 21/03/2022 | 18:07 Laurent Pignot 21/03/2022 | 18:07 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les NFT brassent beaucoup, beaucoup d’argent ces derniers temps. Et lorsqu’on parle de ces “révolutions technologiques”, la frontière entre l’investissement et la spéculation est fine pour un grand nombre d’entre nous. Concernant les cas d’usage, nous commençons à peine à percevoir ce qu’ils pourraient réellement apporter à l'économie réelle, et pour l’instant, c’est principalement le domaine de l’art qui en profite. Mais les fervents défenseurs du Web3 vous diront que le monde de demain sera composé quasiment intégralement de ces solutions blockchain. Utopie numérique ? Seul l’avenir nous le confirmera, mais pour l’heure, ceux qui en tirent parti sont essentiellement les investisseurs de la première heure. La collection Bored Ape Yacht Club en est un parfait exemple. Avez-vous déjà vu :



NFT : Bored Ape Yacht Club

Prix de vente : 85,88 ETH (250 000$)

Source : Opensea La collection Bored Ape Yacht Club (BAYC) est une collection qui a fait beaucoup parler d’elle ces dernières semaines. La société à l’origine de cette collection, Yuga Labs, a connu une année tout particulièrement explosive, en lançant en avril 2021, 10 000 images représentant des singes désintéressés parfois loufoques (vêtements, boucles d’oreilles, chapeaux et autres accessoires en tout genre). Eminem, Steve Aoki, Justin Bieber et même la superstar de football, Neymar, ont succombé à ces primates numériques en déboursant des sommes astronomiques. On parle ici d’achat à plus d'un million de dollars l’unité. Le total des ventes de la collection s’élève à plus de 1,5 milliard de dollars, ce qui la classe en troisième position des collections de NFT les plus précieuses. Volumes de vente quotidiens sur la collection BAYC (en dollars)

Source : Statista

C’est plusieurs millions de dollars qui sont échangés quotidiennement sur la collection BAYC et la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby’s s’est même mêlée de l’affaire. En septembre 2021, un lot de 101 NFT de la collection BAYC s’est vendu pour environ 24,4 millions de dollars . A quoi sert cette collection ? (à part spéculer sur le prix) Accéder à un serveur Discord où les gens peuvent rencontrer d’autres propriétaires, dont les célébrités précédemment mentionnées, fait partie des privilèges lorsqu’on détient un NFT de la collection. En réalité, nous avons fort à parier qu’il est peu probable que nous puissions discuter avec Justin Bieber ou Steve Aoki sur le logiciel de messagerie en question. Il y a plus de chances de voir un certain nombre d’individus qui scandent que la collection BAYC va conquérir le monde. En détenant un de ces primates numériques, on peut également avoir une chance de se voir attribuer d’autres NFT, un exemple est le Bored Ape Kennel Club, c’est-à-dire une série de NFT représentant des chiens qui ont été envoyés aux authentiques propriétaires Bored Ape (les fameux chimpanzés pixélisés). Jusqu’ici, rien de bien extraordinaire dans l’univers des NFT me direz-vous. Mais tout récemment, les équipes derrière le lancement de la collection ont promu une toute nouvelle cryptomonnaie afin de propulser la BAYC dans la stratosphère financière. La naissance de la cryptomonnaie ApeCoin (APE) Qui dit cryptomonnaie, dit décentralisation. Enfin, en principe. Il n'était probablement pas très cohérent d'émettre une crypto via une entité centralisée comme Yuga Labs, car une des valeurs fondamentales de la cryptosphère aurait été bafouée, la fameuse décentralisation. Alors, ApeCoin DAO a pris forme afin de s’approprier cette caractéristique si importante dans l’écosystème crypto. Pour faire simple un DAO (organisation anonyme décentralisée) est similaire à un conseil d’administration d’entreprise, mais cette fois-ci, le conseil d’administration est décentralisé et il est nécessaire de détenir une certaine quantité de cryptomonnaies pour obtenir un droit de vote. Une sorte d’approche techno-démocratique basée sur le code informatique de la blockchain sous-jacente permettant d’évincer la nécessité de passer par des structures centralisées pour des investisseurs-parties prenantes d’un projet. ApeCoin DAO aurait pu estimer qu’il faille détenir un NFT Bored Ape pour obtenir un droit de vote, ce qui aurait été dans la lignée de ce que les créateurs avaient entrepris jusqu’à présent via leur collection de NFT. Mais ils ont pensé différemment. Le DAO en question, ApeCoin DAO, exige uniquement qu’un membre détienne un jeton (ici, le jeton est synonyme de “cryptomonnaie”) ApeCoin afin de participer au vote et à la gouvernance de la communauté. Un droit de vote techno-démocratique permettant aux détenteurs de participer à l’évolution de l’écosystème BAYC. Le DAO utilisera la blockchain pour gérer les votes de la communauté concernant l’évolution de BAYC. Un mode de fonctionnement qui a de quoi séduire un grand nombre d’utilisateurs, car il permet aux détenteurs de prendre une partie du pouvoir de l’organisation. Ici, nous parlons d’une toute petite partie du pouvoir. Vous allez comprendre pourquoi. Le Airdrop de jetons APE pour les détenteurs de NFT Il n’y a ici aucun lien avec la fonctionnalité d’Apple, également appelé AirDrop, qui permet d’échanger du contenu avec un autre utilisateur à proximité. Ici, nous parlons de Airdrop en tant que distribution ”gratuite” de de jetons. Dans le cadre du lancement du DAO, un milliard d’ApeCoin ont été émis, dont une partie a été attribuée aux propriétaires de NFT Bored Ape pour les récompenser d’avoir investi dans la collection. Mais lorsqu’on observe cet "Airdrop", on remarque que le décor est bien moins reluisant que prévu. La face cachée du DAO Globalement, dans la structure d’un DAO, plus un participant détient de jetons, plus il possède un poids de vote important dans l’organisation. De ce fait, les capital-risqueurs de la première heure, en possédant beaucoup de jetons, ont une puissance de frappe bien plus importante que l’investisseur lambda. Dans le cas du ApeCoin DAO, les entités qui ont aidé au lancement du DAO, notamment la société Animoca Brands et le fonds de capital risque Andreessen Horowitz, ont été les plus gros acquéreurs de jetons APE au moment du Airdrop. A titre d’information, le DAO a aussi recruté des personnalités éminentes de la communauté crypto pour siéger au conseil d’administration décentralisé, on pourrait citer le cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian ou encore le CFO de FTX, Amy Wu. Eux, et d’autres partenaires de lancement ont reçu au total 14% du Airdrop, soit 140 millions de jetons. Des chiffres confirmé par le porte-parole de Yuga Labs, le créateur de Bored Ape Yacht Club.



Répartition du Airdrop d’ApeCoin

Source : Bloomberg Détaillons cette allocation : Au final seulement 15% de l’offre de jetons ont été alloués aux détenteurs de NFT. 47% de l’offre totale ont été directement envoyés dans les ressources et la trésorerie du DAO. 15% ont été directement perçus par la société Yuga Labs (soit autant que pour le détenteurs de NFT), et en plus, 8% supplémentaires ont été envoyés directement dans les poches des fondateurs. Acte de bonté (ou plutôt coup de com’), 1% a été adressé à la Jane Goodall Legacy Foundation, une organisation mondiale ayant pour but de protéger les chimpanzés. Finalement, malgré une parure de décentralisation, si nous explorons le DAO sous toutes ses coutures, la parure fait pâle figure. Si nous comptons les 8% des fondateurs, les 14% des capital-risqueurs et les 15% de la société, nous obtenons un pourcentage de 37% qui sont détenus dans un petit cercle d’entités. Sachant que 47% sont bloqués dans la trésorerie pour assurer le développement des prochaines activités du DAO. On observe donc une recentralisation du pouvoir au monde de la décentralisation. Le lancement D’ApeCoin sur les plateformes d'échange a enregistré un volume de transactions de plus de 9,2 milliard de dollars en 24 heures vendredi dernier. Un prix de lancement à 20$ l’unité qui se retrouve aujourd’hui à 10$, soit 50% plus bas en quelques jours.



Cours du APE/USD

Source : CoinMarketCap Les capital-risqueurs, précédemment cités, ont pu réduire leur quantité d’ApeCoin en revendant les jetons sur des plateformes d’échange telles que Coinbase ou encore FTX, et au passage réaliser grassement des profits. ApeCoin n’est qu’un exemple de DAO parmi tant d’autres dans la crypto-économie, et à titre d’information, les fonds de capital risque ont versé collectivement 32,5 milliards de dollars dans ce type de structure en 2021, selon Pitchbook. Bientôt un jeu BAYC ? Parmi les investisseurs de la première heure dans le DAO, nous avons mentionné la société Animoca Brands. La société est d’ailleurs derrière l'incontournable metaverse The Sandbox. Et tout nous laisse croire qu’un jeu Play-to-Earn (P2E) soit en préparation dans l’écosystème BAYC. Pour rappel un jeu Play-to-Earn permet aux utilisateurs de gagner des jetons en fonction du temps et des efforts qu'ils consacrent à jouer. Le mécanisme a été partiellement popularisé dans le jeu Axie Infinity, qui a réalisé plusieurs milliards de dollars de transactions au cours de l'année écoulée et a conduit sa société mère, Sky Mavis, à lever plus de 3 milliards de dollars. Yuga Labs, avec Animoca Brands notamment, prépare un dispositif similaire pour avril : Let’s meet at the #Otherside! If you haven’t done KYC yet, you can still do it here: https://t.co/PCeVFBe6QX@apecoin @BenjiBananas

#P2E #Play2Earn #blockchain #NFTs #BoredApes #BAYC https://t.co/LLQW844i6Z — Animoca Brands (@animocabrands) March 20, 2022 Un jeu-metaverse-nft qui sera, et nous avons fort à parier, basé sur le jeton ApeCoin. Des ApeCoin en grande majorité détenu par, comme nous l’avons vu, un tout petit cercle d’entités. La gouvernance du DAO a déclaré que certaines fonctionnalités futures seront réservées exclusivement aux détenteurs de crypto APE, telles que les jeux et d’autres services à venir. Je finirais cet article en citant Aaron Brown, un investisseur en cryptographie qui écrit notamment pour Bloomberg Opinion, et qui a déclaré concernant l’ApeCoin DAO que : "C'est plus proche d'un SPAC - l'argent collecté aujourd'hui pour une éventuelle entreprise à nommer plus tard - sans les protections juridiques autour des vrais SPAC", a-t-il déclaré. "Le projet est contrôlé par un petit groupe d'individus." et est “une tentative d'espace réservé pour capturer de futures activités potentielles sous la marque Bored Ape". Le projet de l’ApeCoin DAO est ambitieux et est peut-être révolutionnaire qui sait, peut-être que leur futur metaverse sera d’une expérience utilisateur inédite. En revanche, nous devons garder en tête que tout projet crypto, initié par le biais d’un DAO, n’est pas forcément complètement décentralisé, bien au contraire. Le DAO en question n’est qu’un exemple d’une allocation de ressources très centralisée. D’autres DAO ont des structures similaires voir plus centralisées encore, néanmoins il est important d’avoir ces éléments d’information en tête avant de foncer dans divers projets blockchains. Si certains DAO sont très centralisés, certains d'entre eux respectent, et fort heureusement, le critère de la décentralisation. A très vite dans les colonnes de Zonebourse pour décortiquer de nouvelles initiatives à la sauce crypto-blockchain-nft.

© Zonebourse.com 2022 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AOKI HOLDINGS INC. 0.00% 568 -7.94% COINBASE GLOBAL, INC. -6.88% 173.68 -26.32% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue