Quand les minières aurifères volent la vedette à la Tech US

Il est assez dérangeant de constater que l’or réalise une performance similaire à celle du Nasdaq 100 (on parle de l’indice qui semble invulnérable et indépassable) sur les deux dernières années, une observation que l’on peut reproduire sur un an ou depuis le 1er janvier.

Etant bien lancé sur le sujet, je me permets d’un fournir un petit dernier pour la route. Vous trouverez désormais ci-dessous les performances boursières des GAFAM, avec celles des plus grandes compagnies minières aurifères, toujours sur une période de 2 ans glissants.

Sur les deux dernières années, les plus grandes minières spécialisées font aussi bien voire mieux que les stars de la Tech US (cliquez sur le graphique pour agrandir). Pour celles et ceux qui sont intéressés par la thématique de l’or et de l’argent, nous vous avons concocté une liste thématique intégrant les principaux acteurs.

Revenons à nos moutons, les places asiatiques refont le match d’hier puisque Shanghai progresse et accentuent son rebond tandis que le Nikkei baisse de 0.6%. Tôt ce matin, les indicateurs de préouverture sont baissiers en Europe et aux Etats-Unis, en attendant plus de précision d’ici 8h00.

Les temps forts économiques du jour

La seule statistique majeure de la séance sera l’étude des stocks pétroliers hebdomadaires aux Etats-Unis (16h30).

L'euro recule à 1,128 USD. L'once d'or réalise un plus haut annuel 1797 USD. Le pétrole se stabilise à 42.9 USD pour le baril de Brent et à 40.4 USD pour le baril de WTI. Le rendement du T-Bond baisse à 0,65% sur 10 ans. Le Bitcoin ne parvient pas à accélérer et se maintient sous 9300 USD.

Les principaux changements de recommandations

Alstom: JP Morgan reste neutre et maintient son objectif à 38 EUR.

BMW: JP Morgan réitère sa recommandation surpondérer et son objectif de cours de 63 EUR.

Delivery Hero: Berenberg confirme sa recommandation achat et vise 86 EUR.

Deutsche Post : Bernstein est neutre sur le titre et vise 31 EUR. Bernstein et Crédit Suisse demeurent aussi neutres et visent respectivement 32 et 31 EUR.

Iliad: HSBC abaisse sa recommandation d’achat à conserver.

Netflix: Crédit suisse conseil le titre à surperformance et relève son objectif de cours de 465 à 550 USD.

Merck KGAA : JP Morgan demeure neutre et cible 110 EUR.

Telefonica: Goldman Sachs confirme sa recommandation neutre et son objectif de cours à 5.10 EUR.

Tesla: JP Morgan confirme son conseil sous-pondérer avec un objectif de cours à 740 USD.

Volkswagen: JP Morgan a réitéré sa recommandation surpondérer et son objectif de cours de 150 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Technip signe un contrat d’un milliard de dollars aveca compagnie Assiut National Oil Processing Company portant sur l'ingénierie, la fourniture des équipements et la construction d'un nouveau complexe d'hydrocraquage pour la raffinerie d'Assiout en Egypte. Groupe ADP réalise la deuxième partie de sa prise de participation de 49% dans GMR Airports, dans des conditions révisées pour tenir compte de l'impact de la pandémie de Covid-19. Les comptes annuels de Figeac Aero basculent dans le rouge en raison des impacts du Covid-19. Air Liquide signe un contrat de long terme avec Steel Dynamics, spécialisé dans la production d'acier et le recyclage de métaux aux États-Unis. SMCP signe un prêt garanti par l'Etat. Global EcoPower réalise l'acquisition de tous les actifs de production et de commercialisation de spiruline de la société TAM, premier producteur de spiruline en France via la marque CYANE. Elis finalise l'acquisition de Kings Laundry en Irlande, qui dispose de deux usines à Cork et à Dublin et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 35 millions d'euros.

Dans le monde

Uber va livrer les courses via Cornershop, une nouvelle filiale, souhaitant tirer profit de la tendance des livraisons qui connaissent un essor depuis le confinement. Levi Strauss indique que les ventes de ses jeans Levi's avaient chuté de 62% au plus fort du confinement, la compagnie va licencier 15% de ses effectifs de bureau, soit 700 personnes. Interactive Brokers ouvre un bureau à Singapour. Boeing a trouvé des accords pour régler plus de 90% des plaintes déposées contre le groupe auprès de tribunaux fédéraux américains après l'accident d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui a tué les 189 personnes à bord de l'appareil en octobre 2018. Le géant américain de l'assurance, The Allstate Corp., fait l'acquisition de National General Holdings Corp. pour environ 4 milliards de dollars. Deutsche Bank a accepté de payer 150 millions de dollars pour clore les sur des défauts "importants" de respect des réglets de conformité dans les relations de la banque avec plusieurs clients, dont le financier Jeffrey Epstein. Electrolux publie une perte moins importante qu'initialement annoncé au titre du deuxième trimestre. Deutsche Post publie un bénéfice d'exploitation trimestriel en hausse de 16% et va verser une prime de 300 euros à chacun de ses 500.000 salariés pour récompenser leurs efforts pendant la crise du coronavirus. Zalando retire les produits Boohoo de ses sites après l'article du Sunday Times mettant en cause les conditions de travail dans une usine de la marque.

Ça publie. L.D.C, 2CRSI, Medicrea,…