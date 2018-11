Quanta : le nouveau siège 3.0 de Jaguar Network

Quanta, le nouveau centre de recherche et d'innovation construit par Jaguar Network vient d'être inauguré le 15 jeudi novembre 2018 à Marseille. Ce bâtiment de 5500m2 est une infrastructure révolutionnaire bâtie en seulement 18 mois, véritable vitrine des savoir-faire de l'opérateur national Jaguar Network en matière de cloud computing, de télécommunications nouvelle génération ou encore en matière d'objets connectés et de systèmes Big Data.

Quanta : un nouveau centre de recherche et d'innovation pour la Région Sud

Ce projet inédit qui compte parmi les bâtiments totem de la French Tech héberge des entreprises intervenant directement dans l'écosystème de Jaguar Network dans les domaines du numérique et de la santé, consommateurs d'importantes ressources de données et dont l'intelligence artificielle est le coeur des investissements portés par une vision à long terme.

Résolument hyper-connecté en voisinage direct du datacenter, Quanta a pour mission d'accélérer l'hybridation des expertises entre entreprises en facilitant les rencontres et l'accès aux infrastructures IT, de stockage, de sécurisation et de transformation de données.

« La naissance de ce projet d'envergure est une étape structurante qui marque l'entrée dans la troisième phase de l'histoire de l'entreprise : Jaguar Network 3.0. Après plusieurs semaines dans ces nouveaux locaux, les résultats se font déjà sentir avec des collaborateurs plus engagés, au coeur même de l'innovation mais aussi en interaction permanente avec nos partenaires extérieurs. » témoigne Kevin POLIZZI, fondateur et Président de Jaguar Network.

Quanta : les atouts d'un smartbuilding par excellence

Quanta est le résultat de la volonté de Kevin POLIZZI de démontrer à quel point les objets connectés sont facteurs de performance, mais aussi de faire éclore un nouveau type de lieu dans lequel des acteurs fonciers comme Constructa, maîtrise d'ouvrage Cari-Fayat mais aussi le cabinet d'architecture CARTA Associés, séduits par le projet, ont voulu accompagner sa vision d'un bâtiment intelligent tels qu'ils sont préfigurés en 2030.

Le bâtiment collectionne les labellisations innovantes.

-Le label BEPOS (Bâtiment à Energie Positive)

-La certification NF HQE®, niveau Excellent

-La certification Bâtiment Durable Méditerranéen, niveau Or

-Le label Wiredscore Platinum

Ces labels démontrent la précision avec laquelle la phase de conception a été réalisée au travers d'une maquette BIM de nouvelle génération.

Avec plus de 1500 capteurs qui permettent de piloter avec précision l'empreinte énergétique et la mobilité au coeur du building, Quanta préfigure ce que sera un déploiement à large échelle sur la métropole de solutions à base de smart city et de smart mobilité.

Par ailleurs, un système de chauffage par plafond rayonnant dans les espaces de bureaux, associé à un complexe d'isolation thermique extérieur performant et 48 panneaux photovoltaïques en toiture permettent d'assurer l'indépendance énergétique du bâtiment.

Quanta : un lieu hybride propice à la co-innovation

L'aide du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) accordé par la Région Sud a permis de financer à hauteur de 50 % les laboratoires en biotechnologies de type P2 destinés à accompagner les pépites du territoire en intelligence artificielle. Avec la présence de Onelife.bio, l'association qui a pour but de créer des ponts entre le numérique et les biotechnologies, au coeur de l'aile nord du bâtiment, c'est la création d'un véritable écosystème visant à promouvoir les savoir-faire de nos entreprises à l'international.

La structure Jaguar Management, installée au sein de Quanta, a pour vocation de favoriser les liens et la synergie entre différentes entités et permettre aux dirigeants des startup de rester concentrer sur le développement de leur coeur de métier.

Ainsi, Quanta est un lieu hybride propice à la co-innovation.

Quanta c'est aussi :

-Un restaurant nouvelle génération à la croisée des chemins entre cuisine de saison, asiatique et green, central et ouvert au public.

-Un parking de plus de 300 places.

-Une application de GTB (Gestion technique du bâtiment) conçue avec les équipes Jaguar Network et une conciergerie développée en interne.

-Des espaces de coworking mixant expertises business, IT et startups en deuxième phase d'accélération, liées aux biotechnologies et membres du label FrenchTech.

