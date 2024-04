ROME, 12 avril (Reuters) - - Quarante-cinq migrants tentant de rejoindre l'Europe depuis la Tunisie sont portés disparus après que leur navire a chaviré mercredi en mer Méditerranée, a déclaré vendredi l'Organisation internationale pour les migrants (OIM), agence des Nations unies, citant des témoignages de survivants.

La garde-côtes italienne a annoncé mercredi avoir retrouvé neuf corps et sauvé 22 personnes lors du naufrage d'un autre navire. Les survivants ont été amenés sur l'île de Lampedusa, le port qui accueille de nombreux migrants cherchant à rejoindre l'Union européenne (UE). L'OIM a déclaré sur son compte X que ses employés sur l'île de Lampedusa ont appris par des survivants qu'un second navire parti de Tunisie avait aussi chaviré mercredi, et que les 45 passagers étaient portés disparus. (Reportage de Gavin Jones, version française Zhifan Liu)