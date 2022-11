Quarante pays vont dévoiler leurs plans de lutte contre le méthane lors du sommet de l'ONU sur le climat, selon un responsable américain

Ces perspectives reflètent les progrès modestes réalisés dans le cadre de l'engagement mondial sur le méthane, un accord international conclu en marge des négociations climatiques de l'ONU, dans lequel les pays ont promis de réduire les émissions de méthane de 30 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020, afin de s'attaquer à l'un des principaux facteurs contribuant au réchauffement planétaire à court terme.

Les États-Unis, le Canada et le Vietnam font partie des pays qui présenteront des détails, selon le responsable de l'administration du président américain Joe Biden, qui a demandé à ne pas être nommé.

En dehors des États-Unis, il n'était pas clair si l'un des 10 autres principaux émetteurs de méthane au monde présenterait des plans lors du sommet, qui se tiendra en Égypte du 6 au 18 novembre.

Les deux plus grands émetteurs de méthane au monde, la Chine et l'Inde, ne sont pas signataires de l'engagement, et d'autres grands émetteurs comme le Brésil ne devraient pas avoir de plans à temps pour les négociations.

plans décriront les réglementations, les normes et les investissements des pays en matière de réduction du méthane et la manière dont ces stratégies s'intègrent dans leurs objectifs climatiques plus larges dans le cadre de l'accord climatique de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, a déclaré le responsable américain.

Les États-Unis, par exemple, devraient vanter leur proposition de réglementation de 2021 visant à obliger les foreurs de pétrole et de gaz à trouver et à réparer les fuites de méthane, et publier de nouveaux détails sur la manière dont ils entendent s'attaquer aux émissions des petits puits de pétrole et du brûlage à la torche.

À ce jour, seuls 15 pays ont publié des objectifs spécifiques ou des stratégies nationales détaillées pour réduire leurs émissions de méthane depuis qu'ils ont signé l'Engagement mondial sur le méthane lors du sommet climatique de l'ONU de 2021 à Glasgow. Ces pays feront partie des 40 pays qui devraient présenter des détails lors de la conférence, a déclaré le responsable.

Selon les scientifiques, une forte réduction des émissions de méthane provenant de l'extraction du pétrole et du gaz, de l'agriculture et de la gestion des déchets sera un levier essentiel dans la lutte contre le changement climatique, car le méthane est plus de 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone à court terme.

L'Organisation météorologique mondiale a déclaré le mois dernier que le bond des concentrations de méthane de l'année dernière était le plus élevé depuis le début des enregistrements en 1983 et qu'il faisait suite à une autre année record en 2020.

Entre-temps, le monde a connu au moins deux rejets massifs de méthane provenant d'infrastructures pétrolières et gazières depuis décembre dernier, notamment à la suite de ruptures sur le réseau de gazoducs Nord Stream sous la mer Baltique et d'une fuite importante provenant de champs pétroliers et gaziers offshore dans les eaux mexicaines du golfe du Mexique.

L'ŒIL SUR LA CHINE

Tous les regards seront tournés vers le plus grand émetteur de méthane au monde, la Chine, qui avait convenu l'année dernière, dans une déclaration commune avec les États-Unis, d'élaborer un plan national complet pour contrôler et réduire les émissions, même si elle n'était pas partie au Global Methane Pledge.

Les documents officiels et les plans d'action pour le climat des gouvernements locaux comprennent désormais la phrase fixe "renforcer la surveillance statistique et le contrôle des émissions de méthane et d'autres gaz à effet de serre autres que le CO2" et les grandes entreprises énergétiques chinoises participent à des programmes pilotes pour améliorer la surveillance.

"Le plan national sur le méthane est effectivement essentiel à surveiller. Mais les autorités chinoises sont assez énigmatiques quant à savoir si et quand il sera publié à l'approche de [la COP]", a déclaré Li Shuo, expert de la Chine à Greenpeace.

Les experts du climat craignent également que les tensions croissantes entre Washington et Pékin au sujet de Taïwan et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne compromettent la coopération conjointe sur le changement climatique.

Entre-temps, trois nouveaux pays - l'Australie, la Mongolie et le Bangladesh - ont annoncé le mois dernier qu'ils avaient rejoint le Global Methane Pledge, chacun d'entre eux pourrait proposer plus de détails sur ses plans en Égypte.

Le Mexique pourrait également donner plus de détails sur sa stratégie en matière de méthane. La société pétrolière d'État Pemex a récemment présenté au gouvernement un plan de réduction du méthane provenant du secteur pétrolier et gazier.

Jonathan Banks, directeur mondial du méthane à la Clean Air Task Force, qui suit de près les engagements des pays, a déclaré que les détails qui émergent des pays sont une étape cruciale pour faire face au réchauffement climatique.

"Nous devons sortir des promesses et nous diriger davantage vers les actions, qu'il s'agisse d'actions sectorielles ou d'actions plus larges", a-t-il déclaré.

Les pays devraient également demander davantage de financement international lors de la conférence pour les aider à lutter contre les émissions de méthane, ont déclaré le responsable américain et M. Banks. Moins de 2 % des investissements actuels en matière d'atténuation du changement climatique portent sur le méthane, alors qu'il s'agit d'un facteur important du changement climatique, a déclaré le fonctionnaire.

