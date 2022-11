Quartararo et Marini en tête des deux séances d'essais

Alors qu'il a encore des infimes chances de devenir double champion du monde, Fabio Quartararo a signé le meilleur chrono de la première séance d'essais libres du dernier Grand Prix de la saison, à Valence, ce vendredi. Avec un temps de 1'31"399, il a devancé Marc Marquez et Brad Binder. Lors de la seconde séance, c'est Luca Marini qui s'est montré le plus rapide en 1'30"217 devant Jorge Martin et Jack Miller. Johann Zarco a pris la septième place et a précédé Quarararo et Francesco Bagnaia. Le leader du championnat a été discret lors de cette première journée après sa 17e place le matin. Dernières séances d'essais et qualifications demain.

par Lilian Moy (iDalgo)