Quatre Palestiniens tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza

(Actualisé avec nouveau bilan pour les blessés, frappes aériennes, lancer de roquettes)

GAZA, 26 octobre (Reuters) - Quatre Palestiniens ont été tués et plus de 200 blessés par les forces israéliennes lors des manifestations hebdomadaires du vendredi à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, rapportent les services médicaux palestiniens.

Sur les 232 blessés, 180 l'ont été à balles réelles.

Selon un porte-parole de l'armée israélienne, 16.000 personnes s'étaient rassemblées le long de la frontière et lançaient des pierres, des grenades et des cocktails Molotov en direction des militaires.

Ceux-ci ont eu recours à "des moyens de dispersion anti-émeute" et ont ouvert le feu à balles réelles quand la situation l'exigeait.

Plus tard, des sirènes ont retenti dans les villes et les communautés israéliennes autour de la bande de Gaza pour avertir que des roquettes avaient été lancées à partir de l'enclave palestinienne. Sur une dizaine de roquettes tirées, l'armée israélienne a dit en avoir intercepté plusieurs grâce à son système intercepteur de missiles Iron Dome.

L'aviation israélienne, qui avait dans un premier temps bombardé trois positions appartenant au Hamas, le mouvement islamiste qui administre la bande de Gaza, a effectué de nouvelles frappes aériennes après les tirs de roquettes venant de Gaza, ont indiqué des habitants.

Ni les tirs de roquettes, ni les frappes israéliennes n'ont fait de victimes.

Les Gazaouis se rassemblent chaque semaine depuis le 30 mars le long de la frontière pour faire valoir le droit au retour des réfugiés de 1948 et réclamer la levée du blocus israélien.

Depuis le début du mouvement, les tirs israéliens ont fait 212 morts parmi les manifestants, selon le ministère palestinien de la Santé. Un soldat israélien a par ailleurs été tué par un tireur palestinien.

Des membres des services de sécurité égyptiens ont entamé des discussions il y a deux semaines avec des responsables israéliens et des représentants du Hamas, qui administre la bande de Gaza, pour tenter de ramener le calme à la frontière.

Faouzi Barhoum, un porte-parole du Hamas, a déclaré que les manifestations se poursuivraient "jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs et surtout qu'il soit fin au blocus de la bande de Gaza".

En Cisjordanie occupée par Israël, des soldats ont abattu un manifestant palestinien, ont déclaré des responsables médicaux palestiniens. Le jeune participait à un affrontement avec des soldats israéliens dans le village d'al Mazraa al Gharbeya.

Le Hamas a déclaré que le défunt était un de ses membres et avait déjà purgé une peine de deux ans dans une prison israélienne. (Nidal Almoughrabi et Ali Saouafta; Jean-Philippe Lefief et Danielle Rouquié pour le service français)