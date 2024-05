Stevante Clark a ressenti une lueur d'espoir lorsque les manifestations en faveur de la justice raciale ont déferlé sur le monde en 2020 après l'assassinat de George Floyd par la police.

Son propre frère, Stephon Clark, a été tué par la police de Sacramento en mars 2018 après avoir tiré 20 coups de feu sur le jeune homme noir dans le jardin de la maison de ses grands-parents. La police a déclaré qu'elle craignait qu'il ait une arme. Mais il s'est avéré qu'il ne tenait qu'un téléphone portable.

La mort du jeune homme de 22 ans a suscité des protestations et des appels à la réforme. Elle a également conduit à l'adoption d'une nouvelle loi plus stricte sur le recours à la force en Californie. Cependant, aucun changement global n'est apparu au niveau national.

Clark pensait donc que l'assassinat de Floyd et de plusieurs autres Noirs américains par la police en 2020 aboutirait enfin à la réforme substantielle de la justice pénale que lui et d'autres recherchaient depuis des années.

Mais si la mort de Floyd est devenue un cri de ralliement pour l'équité et la justice raciales, quatre ans plus tard, le chemin vers une réforme globale du maintien de l'ordre a été semé d'embûches. L'élan s'est essoufflé et les efforts législatifs sont restés au point mort, laissant les communautés, les défenseurs et les familles qui ont perdu des êtres chers frustrés par ce qu'ils considèrent comme un abandon de la responsabilité de la police.

"Vous ne pouvez pas honorer la vie et l'héritage de George Floyd sans adopter une politique globale et des changements législatifs pour empêcher que des George Floyd ne se produisent", a déclaré M. Clark à l'agence Reuters. "Je ne pense pas que l'administration Biden ait été suffisamment agressive face à cette crise - et il ne s'agit pas seulement d'un combat pour les Noirs, mais pour tout le monde. Les gens ont été désensibilisés par les meurtres commis par la police".

Malgré la vague initiale d'appels au changement, les tentatives fédérales de réforme de grande ampleur ont été pour la plupart infructueuses.

Vendredi, le président Joe Biden a déclaré : "Je continuerai à exhorter le Congrès à envoyer sur mon bureau la loi George Floyd sur la justice dans la police, qui garantit la responsabilité des forces de l'ordre".

Un porte-parole de la campagne du républicain Donald Trump a déclaré à Reuters que ce dernier adopterait une ligne dure en matière d'immigration et de criminalité violente, ajoutant que s'il était réélu, "il rétablirait la loi et l'ordre".

LA LOI GEORGE FLOYD DANS L'IMPASSE

La loi George Floyd sur la justice dans la police (George Floyd Justice in Policing Act), initialement présentée en 2021 pour mettre fin aux tactiques agressives des forces de l'ordre, aux comportements répréhensibles et aux préjugés raciaux, s'est heurtée à des obstacles répétés au Congrès et n'a pas encore progressé.

Les efforts déployés pour parvenir à un accord bipartisan sur la réforme de la police ont échoué en 2021, M. Biden rejetant la responsabilité de cet échec sur les républicains. Les législateurs ont notamment discuté de la modification des lois sur l'"immunité qualifiée", qui protège les policiers de certaines poursuites pour usage excessif de la force. La représentante démocrate Sheila Jackson Lee a réintroduit le projet de loi jeudi.

Selon les experts, si les efforts de réforme de la justice pénale ont en partie alimenté le cycle électoral de 2020, il est peu probable que le maintien de l'ordre soit une question prioritaire lors de l'élection présidentielle de 2024.

"D'autres questions ont pris le dessus, en particulier le conflit en Israël et en Palestine, le conflit en Ukraine et l'économie", a déclaré Jorge Camacho, directeur politique du Justice Collaboratory à la Yale Law School.

Mais c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles M. Biden bénéficie d'un soutien plus faible de la part des électeurs noirs, a déclaré M. Camacho, ajoutant que les communautés noires souhaitent que des mesures soient prises en matière de maintien de l'ordre.

Des sondages récents réalisés par un institut de sondage à but non lucratif, l'African American Research Collaborative, montrent que les communautés noires se concentrent désormais davantage sur les questions économiques, telles que la crise du coût de la vie et l'emploi.

Après l'échec du Congrès à adopter la loi George Floyd, M. Biden a signé un décret en mai 2022 qui, entre autres, crée une nouvelle base de données nationale sur les fautes commises par la police, oblige les organismes fédéraux chargés de l'application de la loi à enquêter sur le recours à la force meurtrière ou sur les décès en garde à vue et interdit aux organismes fédéraux d'utiliser la technique de l'étranglement et de l'entrée sans coup férir.

Un jour avant l'anniversaire de la mort de Floyd, le révérend Al Sharpton, défenseur des droits civiques, a appelé le Congrès à adopter le projet de loi.

"Le George Floyd Justice in Policing Act remplit la promesse que nous avons faite il y a quatre ans à la famille de George Floyd et à toutes les familles de Noirs tués par les forces de l'ordre", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il concrétiserait ce pour quoi "nous avons passé des décennies à manifester, à protester et à plaider".

PAS ASSEZ

Selon Rashawn Ray, chargé de recherche à la Brookings Institution, l'un des changements les plus importants apportés par l'administration Biden en termes de réforme de la police a été l'annulation d'une politique de l'ère Trump qui limitait l'utilisation des décrets de consentement pour lutter contre les violences policières.

Nina Patel, conseillère politique principale à l'Union américaine pour les libertés civiles, a déclaré : "Il y a eu des réalisations en matière de responsabilité de la police, mais elles ont eu beaucoup moins d'influence que ce que nous aurions souhaité".

Elle a ajouté que, dans des États comme la Louisiane, l'Arizona et la Géorgie, il est plus difficile de filmer la police, même si les images de spectateurs permettent souvent de mettre au jour des cas de brutalité.

"Notre position est que la réforme n'est pas suffisante", a déclaré Cicley Gay, présidente du conseil d'administration de Black Lives Matter, ajoutant que les réformes progressives sont insuffisantes. "De nombreuses familles nous parlent directement non seulement de ce qu'elles ont vécu, mais aussi de l'absence de progrès et de changement de politique.

Le Mouvement pour les vies noires, un réseau national de plus de 150 dirigeants et organisations, milite désormais en faveur de la loi "People's Response Act", présentée l'année dernière par la députée Cori Bush.

Ce projet de loi met l'accent sur le financement par les États et les collectivités locales d'une "approche inclusive, holistique et axée sur la santé" de la sécurité publique et créerait des alternatives aux interventions policières par l'intermédiaire du ministère de la santé et des services sociaux.

Selon les experts, ce projet de loi devrait se heurter à une forte résistance de la part des républicains et des démocrates centristes. Toutefois, les défenseurs des droits de l'homme ont déclaré qu'ils continueraient à aller de l'avant.

Les soulèvements dans le monde entier ont été déclenchés par un incident tragique qui s'inscrit dans un ensemble de meurtres et de violences policières sur lesquels nos communautés attirent l'attention et qu'elles tentent de combattre depuis longtemps", a déclaré Amara Enyia, directrice de la politique et de la recherche au Movement for Black Lives (Mouvement pour la vie des Noirs).

"L'arc de notre travail n'est pas seulement pour nous, il fait partie d'un travail de justice plus large pour lequel il n'y a pas de date de fin.