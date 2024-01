Un équipage de quatre personnes, dont le premier astronaute turc, est arrivé tôt samedi à la Station spatiale internationale (ISS) pour un séjour de deux semaines. Il s'agit de la dernière mission de ce type organisée entièrement aux frais de l'entreprise Axiom Space, une startup basée au Texas.

Le rendez-vous a eu lieu environ 37 heures après le décollage jeudi soir du quatuor Axiom à bord d'une fusée depuis le centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

Le vaisseau Crew Dragon et la fusée Falcon 9 qui l'a transporté en orbite ont été fournis, lancés et exploités par SpaceX d'Elon Musk dans le cadre d'un contrat avec Axiom, comme ce fut le cas pour les deux premières missions d'Axiom vers l'ISS depuis 2022.

Une fois que les astronautes atteignent la station spatiale, ils tombent sous la responsabilité de l'opération de contrôle de mission de la NASA à Houston.

Le Crew Dragon s'est amarré de manière autonome à l'ISS à 5h42 EDT (10h42 GMT) alors que les deux véhicules spatiaux volaient à environ 250 miles (400 km) au-dessus du Pacifique Sud, comme l'a montré une retransmission en direct sur le web de la NASA.

Les deux s'envolaient en tandem autour du globe à la vitesse hypersonique d'environ 17 500 miles par heure (28 200 km/h) alors qu'ils se rejoignaient en orbite.

Une fois l'accouplement réalisé, il devrait falloir environ deux heures pour pressuriser le passage scellé entre la station spatiale et la capsule de l'équipage et vérifier l'absence de fuites avant d'ouvrir les écoutilles, ce qui permettra aux astronautes nouvellement arrivés de se déplacer à bord du laboratoire orbital.

Il est prévu que l'équipage d'Axiom-3 passe environ 14 jours en microgravité à mener plus de 30 expériences scientifiques, dont la plupart sont axées sur les effets des vols spatiaux sur la santé et les maladies humaines.

L'équipe multinationale était dirigée par Michael López-Alegría, 65 ans, astronaute retraité de la NASA d'origine espagnole et responsable d'Axiom, qui effectuait son sixième vol vers la station spatiale. Il a également commandé la première mission d'Axiom - le premier voyage entièrement privé vers l'ISS - en avril 2022.

Son commandant en second pour Ax-3 est le colonel Walter Villadei, 49 ans, de l'armée de l'air italienne. L'aviateur suédois Marcus Wandt, 43 ans, représentant l'Agence spatiale européenne, et Alper Gezeravci, 44 ans, pilote de chasse et vétéran de l'armée de l'air turque, qui effectuera le premier vol habité de son pays, complètent l'équipe.

Ils seront accueillis à bord de l'ISS par les sept membres de l'équipage régulier actuel de la station : deux Américains de la NASA, un astronaute du Japon et un astronaute du Danemark, et trois cosmonautes russes.

Depuis sa création il y a huit ans, la société Axiom, basée à Houston, s'est taillé une place de choix auprès des gouvernements étrangers et des riches mécènes privés désireux de mettre leurs propres astronautes en orbite. La société facture au moins 55 millions de dollars par siège pour ses services d'organisation, de formation et d'équipement des clients pour les vols spatiaux.

Axiom fait également partie d'une poignée d'entreprises qui construisent leur propre station spatiale commerciale destinée à remplacer l'ISS, que la NASA prévoit de mettre hors service vers 2030.

Lancée en orbite en 1998, l'ISS est occupée en permanence depuis 2000 dans le cadre d'un partenariat dirigé par les États-Unis et la Russie, auquel participent le Canada, le Japon et 11 pays membres de l'Agence spatiale européenne.