Quatre cargos quittent l'Ukraine - responsables turcs et ukrainiens

Les quatre vraquiers étaient chargés de près de 170 000 tonnes de maïs et d'autres denrées alimentaires, a indiqué l'autorité des ports maritimes ukrainiens sur Facebook.

La reprise des exportations de céréales est supervisée par un centre de coordination conjoint (JCC) à Istanbul où travaillent du personnel russe, ukrainien, turc et des Nations unies.

Les Nations unies et la Turquie ont négocié l'accord le mois dernier après les avertissements de l'ONU quant à la possibilité d'une famine dans certaines parties du monde en raison de l'arrêt des expéditions de céréales depuis l'Ukraine, qui a réduit l'offre et fait grimper les prix.

Samedi, un navire battant pavillon étranger est arrivé en Ukraine pour la première fois depuis le début de la guerre en février pour être chargé de céréales, a déclaré le ministre des infrastructures Oleksandr Kubrakov.

"Nous passons progressivement à des volumes de travail plus importants. Nous prévoyons d'assurer la capacité des ports à traiter au moins 100 navires par mois dans un avenir proche", a-t-il déclaré sur Facebook dimanche.

Il a ajouté que l'Ukraine prévoyait d'impliquer prochainement le port de Pivdennyi dans la mise en œuvre de l'initiative d'exportation de céréales et s'attendait à ce que, grâce à cela, l'Ukraine puisse expédier au moins 3 millions de tonnes de marchandises par mois.

Avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Russie et l'Ukraine représentaient ensemble près d'un tiers des exportations mondiales de blé. La Russie qualifie son action en Ukraine d'"opération militaire spéciale".

Le JCC a déclaré tard samedi qu'il avait autorisé le départ de cinq nouveaux navires au total via le corridor de la mer Noire : quatre navires au départ de Chornomorsk et d'Odessa transportant 161 084 tonnes métriques de denrées alimentaires, et un navire à l'arrivée.

Les navires qui ont quitté les ports ukrainiens comprennent le Glory, avec une cargaison de 66 000 tonnes de maïs à destination d'Istanbul, et le Riva Wind, chargé de 44 000 tonnes de maïs, qui se dirige vers Iskenderun en Turquie, a déclaré le ministère turc de la défense.

Il a précisé que les deux autres navires ayant quitté l'Ukraine étaient le Star Helena, avec une cargaison de 45 000 tonnes de farine à destination de la Chine, et le Mustafa Necati, transportant 6 000 tonnes d'huile de tournesol et se dirigeant vers l'Italie.

DES PROCÉDURES EN VOIE DE FINALISATION

Le CCM a également déclaré qu'il était sur le point de finaliser les procédures d'expédition pour régulariser les opérations afin de soutenir la mise en œuvre de l'accord sur les céréales. Les procédures devraient être publiées en début de semaine, a-t-il précisé.

Les quatre premiers navires ont quitté l'Ukraine la semaine dernière dans le cadre de l'accord.

Le JCC a déclaré qu'il a également autorisé le déplacement, en attendant l'inspection, de l'Osprey S, en route pour Chornomorsk. Ce navire est actuellement au mouillage au nord-ouest d'Istanbul et devait être inspecté dimanche.

Samedi, le JCC a terminé l'inspection du Navistar, qui a été autorisé à prendre la mer, et ses équipes d'inspection conjointes devaient poursuivre les inspections dimanche matin des deux autres navires qui ont quitté les ports ukrainiens vendredi.

Le premier navire à quitter un port ukrainien dans le cadre de l'accord n'arrivera pas au Liban dimanche comme prévu, a déclaré l'ambassade d'Ukraine au Liban. Le Razoni a quitté Odesa lundi dernier avec 26 527 tonnes de maïs.

L'ambassade a déclaré à Reuters que le navire avait "un retard" et "n'arrivait pas aujourd'hui", sans donner de détails sur une nouvelle date d'arrivée ou la cause du retard. Les données de navigation sur MarineTraffic.com montraient le Razoni au large des côtes turques dimanche matin.