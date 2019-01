Quatre cents morts en décembre dans le nord-ouest de la RDC

DAKAR, 14 janvier (Reuters) - Les affrontements ethniques dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) ont fait au moins 400 morts en seulement deux jours au cours du mois de décembre, ont annoncé lundi un prêtre de la région et un militant de la société civile.

Ce bilan est trois fois plus élevé que les précédentes estimations.

Les affrontements des 16 et 17 décembre entre les ethnies Batende et Banunu dans la ville de Yumbi et ses environs ont été les plus graves depuis plusieurs années dans cette région habituellement tranquille.

Ces violences ont conduit les autorités à annuler l'élection présidentielle du 30 décembre à Yumbi. (Aaron Ross et Edward McAllister; Guy Kerivel pour le service français)