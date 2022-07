Quatre civils électrocutés lors de manifestations anti-NU au Congo

Au moins 12 civils ont été tués mardi lors de manifestations contre la mission dans l'est de la République démocratique du Congo, connue sous le nom de MONUSCO, que les manifestants accusent de ne pas les protéger de la violence des milices. Un soldat de l'ONU et deux policiers de l'ONU ont également été tués.

Mercredi, les protestations s'étaient pour la plupart éteintes dans les villes de Goma et de Butembo, mais elles s'étaient étendues à Uvira, dans la province du Sud-Kivu, où la foule a jeté des pierres sur un complexe de la MONUSCO.

"Quatre personnes ont malheureusement été électrocutées à mort par un câble [près d'une base de la MONUSCO]", a tweeté la mission mercredi.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Theo Ngwabidje Kasi, avait confirmé l'incident plus tôt dans la journée, ajoutant que les troupes avaient tiré sur les câbles.

"Il y a eu une manifestation isolée à Uvira", a-t-il déclaré à Reuters.

"J'ai demandé des enquêtes pour savoir si la balle a été tirée par la MONUSCO ou par nos forces [de sécurité]", a-t-il dit, ajoutant que les informations préliminaires suggéraient qu'elle provenait de l'intérieur de la base de la MONUSCO.

Le calme était revenu en milieu d'après-midi, a-t-il ajouté.

L'envoyé spécial de l'ONU pour le Congo, Khassim Diagne, a déclaré mercredi qu'une "fragilité normale" était revenue avec des poches d'insécurité.

"Nous n'avons aucune preuve que les troupes de la MONUSCO ont tiré sur des civils", a-t-il déclaré aux journalistes à New York par vidéo, ajoutant que l'ONU travaillerait avec les autorités congolaises pour enquêter sur les décès de civils.

Un journaliste de Reuters a vu des soldats de la paix de l'ONU abattre deux manifestants à Goma mardi.

"La RDC garantit l'inviolabilité des locaux de l'ONU et a lancé une enquête pour identifier ceux qui ont incité et participé à la violence", a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, dans un communiqué.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré dans un communiqué que les attaques contre la MONUSCO pourraient "constituer des crimes de guerre en vertu du droit international".

La mission de l'ONU - qui comprend des civils, des policiers et des militaires - compte environ 12 400 soldats dans le pays et coûte plus d'un milliard de dollars par an. Elle est en train de se retirer progressivement de la région depuis plusieurs années.

L'agence de l'ONU pour l'enfance a allégué mercredi que de nombreux enfants avaient été manipulés pour se joindre aux protestations et avaient été exposés à la violence.

"L'UNICEF condamne l'instrumentalisation des enfants à des fins politiques et appelle les autorités, les membres de la société civile et les parents à tenir les enfants à l'écart des manifestations afin de les protéger", a déclaré Grant Leaity, représentant de l'UNICEF en RDC, dans un communiqué.

Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, doit arriver vendredi à Kinshasa, la capitale du Congo, et se rendra également à Goma, a indiqué M. Diagne.

La MONUSCO a pris le relais d'une opération antérieure de l'ONU en République démocratique du Congo en 2010 avec pour objectif de protéger les civils et de soutenir le gouvernement dans ses efforts de stabilisation alors que les affrontements entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23 ont déplacé des milliers de personnes.

Une faction de l'aile jeunesse du parti au pouvoir UDPS du président Felix Tshisekedi avait auparavant appelé à des manifestations, exigeant le retrait immédiat des casques bleus de l'ONU en raison de ce qu'elle décrit comme leur inefficacité.